國銀6大核心戰略產業放款 6月底衝8.02兆

金管會統計顯示，今年6月底國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆298億元，較去年底增加1323億元，第4期目標達標率為34.82%。其中，6月放款擺脫5月月減陰霾，轉為月增607.43億元，月增量為近5個月新高。

配合行政院2021年5月21日核定「6大核心戰略產業推動方案」，金管會鼓勵銀行跟資訊及數位、資安卓越、台灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備等6大產業建立關係，並協助取得營運資金，已推出3期獎勵放款方案。

考量近期國際情勢變化且銀行辦理放款業務有延續性，金管會為提高6大核心戰略產業競爭力及協助產業取得資金，2025年持續推動獎勵放款方案，第4期實施期間為今年1月1日至12月31日止，並訂定對6大核心戰略產業放款成長3800億元的目標。

金管會公布最新統計顯示，截至今年6月底放款餘額為8兆298億元，較去年底增加1323億元，占第4期預期成長目標3800億元的34.82%。整體而言，截至6月底放款餘額最多的個別產業，分別為民生及戰備產業4兆1365億元，其次為國防及戰略產業3兆3249億元，再來是綠電及再生能源產業3兆1412億元。

若觀察今年上半年放款增幅較大的產業，金管會指出，以綠電及再生能源增加1094億元最多，其次是民生及戰備產業增加1025億元，再其次為資訊及數位產業增加588億元。

至於放款餘額變動原因，金管會說明，銀行表示多數廠商因產業特性、生產週期或資金成本等因素，經綜合考量而調整短期借款。

截至6月底，根據統計，6大核心戰略產業放款餘額最多的5大銀行，分別為台灣銀行8187億元、合庫銀7752億元、一銀6173億元、兆豐銀6087億元與華南銀6020億元。