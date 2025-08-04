快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

阻詐戰力再升級 凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
阻詐再升級，凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務。圖／凱基銀行提供
阻詐再升級，凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務。圖／凱基銀行提供

凱基銀行積極守護民眾資產，打詐再出招！即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提問出現異常反應時，將透過電話或簡訊通知客戶的指定聯絡人，協助客戶辨識詐騙風險。

凱基銀表示，詐騙手法日益複雜，為強化對客戶的保護，推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，由客戶本人及指定聯絡人攜帶身分證件一同到分行臨櫃辦理約定，當日即可生效，日後當客戶臨櫃辦理一定金額以上的定期性存款解約或國內匯款至非本人帳戶交易時，凱基銀行將透過電話或簡訊通知約定的指定聯絡人；此外，若行員關懷提問發現客戶有異常反應時，也會電話通知指定聯絡人，進一步強化阻詐防線。

凱基銀自今年初至6月底為止，全台分行已成功防堵50件詐騙案，阻詐金額逾3,800萬元；信用卡阻斷逾1.1萬筆盜刷交易，攔阻金額超過9600萬元。

詐騙 身分證 凱基銀行

延伸閱讀

離職警稱「警示帳戶還在傳真通報」 刑事局：已全面數位化與事實不符

堅信LINE投資群組！警好心阻詐15萬 5旬男竟氣噗噗離去

中職／台北大巨蛋成強投製造機 4隊「進蛋」投手數據有感升級

《穿著Prada的惡魔》續集 女魔頭米蘭達的座駕升級登場

相關新聞

降息預期急升美元跳水 新台幣強彈1.07角收29.918元

美國就業數據遜於預期，引發投資人對勞動市場面臨風險的擔憂，美元、美債殖利率雙雙跳水，非美貨幣反彈，新台幣兌美元一掃頹勢，...

購屋族叫苦連天！貸款不足恐違約 專家一建議避免資金斷鏈

近期市場逐漸出現銀行貸款縮水的窘境，造成部分購屋者出現自備款資金斷鏈，籌不出足夠自備款只能賠付購屋違約金，民眾叫苦連天。...

國銀六大產業放款進度落後 金融圈憂全年恐難達標

金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金...

國銀6大核心戰略產業放款 6月底衝8.02兆

金管會統計顯示，今年6月底國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆298億元，較去年底增加1323億元，第4期目標達標...

阻詐戰力再升級 凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務

凱基銀行積極守護民眾資產，打詐再出招！即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提...

台銀：若美中貿易談判破局 金價挑戰3400美元

美國最新就業數據意外疲弱，市場解讀有望迫使美國轉向降息，使金價扭轉跌勢，台灣銀行今天表示，美中貿易談判持續，若停滯或破局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。