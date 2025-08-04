阻詐戰力再升級 凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務
凱基銀行積極守護民眾資產，打詐再出招！即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提問出現異常反應時，將透過電話或簡訊通知客戶的指定聯絡人，協助客戶辨識詐騙風險。
凱基銀表示，詐騙手法日益複雜，為強化對客戶的保護，推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」通知服務，由客戶本人及指定聯絡人攜帶身分證件一同到分行臨櫃辦理約定，當日即可生效，日後當客戶臨櫃辦理一定金額以上的定期性存款解約或國內匯款至非本人帳戶交易時，凱基銀行將透過電話或簡訊通知約定的指定聯絡人；此外，若行員關懷提問發現客戶有異常反應時，也會電話通知指定聯絡人，進一步強化阻詐防線。
凱基銀自今年初至6月底為止，全台分行已成功防堵50件詐騙案，阻詐金額逾3,800萬元；信用卡阻斷逾1.1萬筆盜刷交易，攔阻金額超過9600萬元。
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