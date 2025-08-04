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台灣每22分鐘1人因「心」病離世 AIA推「鑫柑保倍」守護健康

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

知名華語男歌手近日在世界巡演尾聲驚曝，於2024年4月被診斷出罹患心臟疾病，坦言「生命的沙漏正在加速」，並透露目前每天須靠規律服藥來穩定病情，演出結束後將暫緩工作、專注休養。消息一出震驚歌迷，也引發外界對中年心臟健康的高度關注。AIA友邦人壽提醒，生活充斥各種風險，無論是健康或財富保障，我們無法預測，但可以預備。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示：「科技與文明的進步，讓我們的生活品質不斷提升、財富也持續累積。然而，在享受便利與成長的同時，現代人也面臨更多潛藏的健康風險與財務挑戰。人們預防疾病，往往不只為了自己，更出於對家人的愛，希望在關鍵時刻少一分擔憂、多一分保障，因為疾病總是來得悄然，唯有提早規劃，才能讓生活多些從容，讓家人多些安心。」

心臟病已成台灣男性40歲後的頭號健康殺手，根據衛福部統計，2024年共奪走23,276條性命，平均每22分鐘就有1人因心臟病過世，僅次於癌症。肝病同樣不容忽視，國健署2023年資料顯示，台灣成人脂肪肝盛行率達33%，在肥胖者與40至69歲族群中更超過七成，若未妥善治療，恐演變為肝硬化甚至肝衰竭。除了疾病威脅，高額醫療支出也可能造成家庭沉重負擔，例如心肌梗塞住院平均費用約新台幣9萬元，若需手術或植入支架，整體支出恐逾數十萬元。面對健康與財務的雙重挑戰，提前規劃、善用保險保障，是現代人不可忽視的關鍵。

為協助民眾一次滿足保障、資產傳承與心肝疾病所帶來的醫療與財務風險，AIA友邦人壽推出美元計價的「鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」。本商品聚焦心血管與肝臟功能損傷，補足國人十大死因中長期被忽視的保障缺口，針對六大特定重症提供一次性保險金給付，包括急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術、慢性肝病合併肝衰竭等。

投保年齡涵蓋1至70歲，適用於各年齡層。除罹病時可支應醫療費用，若終身未罹病，身故保險金亦可作為資產傳承之用，兼具保障與財務規劃功能。保單設有「增加保險金額選擇權」，保險年齡為80歲(含)以下且符合保單條款約定者，可於每五年申請增加基本保額，靈活擴大保障，強化長期應變能力。

AIA友邦人壽表示，保險不僅是風險管理工具，更是前瞻性的生活態度。透過適切的保險規劃，可在健康變化時提供保障，也能在財富管理上建立穩固防線，讓人生每一階段都更安心。

保險金 友邦人壽

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