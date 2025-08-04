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毛小孩經濟當道 產險攜手好市多推寵物險方案

中央社／ 台北4日電

根據寵物登記管理網與內政部統計，2024年狗貓登記數量約23.3萬，產險業者看好寵物險投保商機，富邦產險今天宣布，攜手好市多推出寵物保險方案，提供醫療費用保障；國泰產險寵物險提供保障包含疾病、意外、侵權、寄宿等費用。

愈來愈多民眾飼養毛小孩，產險業者過去幾年來紛紛推出寵物保險，2022年寵物險保費收入近新台幣2.69億元達到銷售高峰，但後來因損失率高，產險公會2023年下半年訂出公版寵物險保單條款後，業者也改版推出商品，目前市面上銷售寵物險業者包括國泰產險、旺旺友聯、富邦產險及明台產險等。

國泰產險觀察，根據過去投保寵物險的飼主年齡統計，主要分布在30到39歲飼主，其次為40到49歲及20到29歲族群，合計比例接近9成。推估應為少子化、現代人生活方式及觀念改變等因素，因此愈來愈多人開始飼養毛小孩。

富邦產險今天宣布，這次與好市多合作推出3種方案，方案一寵物門診費用最高賠償6000元、手術費用最高賠償4萬元，醫療費用總額最高8.6萬元，每天保費15元起；另外也有2進階方案限黑鑽會員投保，寵物門診費用最高賠償9000元、手術費用最高賠償10萬元，醫療費用總額最高16.9萬元，每天保費20元起。

富邦產險也持續精進數位化保險服務，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不須為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料。

國泰產險說明，國泰產險寵物險提供保障包含疾病、意外、侵權、寄宿等費用，其中醫療費用為飼主最在意的保障，有提供基礎、進階、完整3種方案，保費自2840元起，飼主可依需求選擇方案。

雖然目前寵物險已從2022年銷售高峰期有所下滑，不過，產險業者仍看好毛小孩商機。國泰產險指出，根據寵物登記管理網與內政部統計，2024年狗貓登記數量約23.3萬，新生兒登記數約13.5萬，已高出近10萬差距，且狗貓登記數逐年上升，未來投保比例仍有提高可能。

寵物 產險

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