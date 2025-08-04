國產署地上權標售五度告捷 元大金躍新一代金控地王

元大人壽今天拿下財政部國產署的AIT舊址的設定地上權標售，合計元大人壽先前三次的標案，包括捷運松江南京站的元大金星銀星大樓、今年5月甫得標的伊通街公園旁的800多坪地上權案，以及位於南京東路和一江街口的元泰廣場，以及元大銀行位於福華飯店對面、舊址為空軍俱樂部的元大金融廣場，加上位於捷運南京復興站，即將在明年都更完工的元大證券總部大樓，在南京東路、復興南路的精華區，整個元大金控集團可說躍為新一代金控「地王」。

國產署今天辦理美國在台協會舊址標售，由元大人壽勝出，元大人壽晚間指出，此次參與財政部的地上權招標，對於壽險的穩定經營主要有四大幫助，其中降低外幣投資的避險成本，和避免更多的海外投資需要承擔匯率波動風險可說主要的兩大目標，另外兩大目標的包括了有效提升資產負債的幣別配適程度，和提供長期穩定的經常性收益。元大人壽也表示，後續將在遵循主管機關各項法令規範的前提下，依據投標計畫展開規劃與開發運用，此次參與國產署土地地上權的標售，亦為響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣的比重，並協助創造國有財產的運用效益與社會價值，同時取得穩定的經常性收益。

國產署這次拿出大安區美國在台協會舊址出來標售，總面積大約接近450坪，而且鄰近捷運大安森林公園及大安站，屬北市精華地區稀有大面積標的，因此吸引3封標單搶標，並由元大人壽以21.9億餘元得標，溢價率10.57％。據國產署今日的競標結果，另兩家遞標者為立信建設和近年來以興建豪宅知名的宏盛建設，兩大建設公司的出價都在接近19.9億的價位，而元大人壽以僅多出約2億元的價位甩開對手得標。

元大金控旗下元大人壽目前所參與的國產署地上權案，已有四案，其中金額最高的為今年新剛落成的元大人壽金星和銀星大樓，是2019年元大人壽以53.3億元得標「捷運松江南京地上權案」，合計人壽所參與國產署地上權案已有四案，斥資逾百億元，除了在北市精華區地上權標售屢戰屢勝之外，元大金所得標地上權的這些國有地都非常鄰近，一方面將為元大金控旗下各子公司或是跨部門的合作、連繫帶來更多便利性，另一方面元大金集團在南京東路的金融商圈手握新的商辦大樓，在商辦租金行情的訂價上也將有更高的話語權。