快訊

真要投資美國4000億美元換降稅率？ 郭智輝這樣說

3教授涉案！彰師大性別不當爭議頻傳 1性侵案查證屬實、解聘教授

國產署地上權標售五度告捷 元大金躍新一代金控地王

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國產署地上權標售五度告捷，元大金躍新一代金控地王。圖／元大金提供
國產署地上權標售五度告捷，元大金躍新一代金控地王。圖／元大金提供

元大人壽今天拿下財政部國產署的AIT舊址的設定地上權標售，合計元大人壽先前三次的標案，包括捷運松江南京站的元大金星銀星大樓、今年5月甫得標的伊通街公園旁的800多坪地上權案，以及位於南京東路和一江街口的元泰廣場，以及元大銀行位於福華飯店對面、舊址為空軍俱樂部的元大金融廣場，加上位於捷運南京復興站，即將在明年都更完工的元大證券總部大樓，在南京東路、復興南路的精華區，整個元大金控集團可說躍為新一代金控「地王」。

國產署今天辦理美國在台協會舊址標售，由元大人壽勝出，元大人壽晚間指出，此次參與財政部的地上權招標，對於壽險的穩定經營主要有四大幫助，其中降低外幣投資的避險成本，和避免更多的海外投資需要承擔匯率波動風險可說主要的兩大目標，另外兩大目標的包括了有效提升資產負債的幣別配適程度，和提供長期穩定的經常性收益。元大人壽也表示，後續將在遵循主管機關各項法令規範的前提下，依據投標計畫展開規劃與開發運用，此次參與國產署土地地上權的標售，亦為響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣的比重，並協助創造國有財產的運用效益與社會價值，同時取得穩定的經常性收益。

國產署這次拿出大安區美國在台協會舊址出來標售，總面積大約接近450坪，而且鄰近捷運大安森林公園及大安站，屬北市精華地區稀有大面積標的，因此吸引3封標單搶標，並由元大人壽以21.9億餘元得標，溢價率10.57％。據國產署今日的競標結果，另兩家遞標者為立信建設和近年來以興建豪宅知名的宏盛建設，兩大建設公司的出價都在接近19.9億的價位，而元大人壽以僅多出約2億元的價位甩開對手得標。

元大金控旗下元大人壽目前所參與的國產署地上權案，已有四案，其中金額最高的為今年新剛落成的元大人壽金星和銀星大樓，是2019年元大人壽以53.3億元得標「捷運松江南京地上權案」，合計人壽所參與國產署地上權案已有四案，斥資逾百億元，除了在北市精華區地上權標售屢戰屢勝之外，元大金所得標地上權的這些國有地都非常鄰近，一方面將為元大金控旗下各子公司或是跨部門的合作、連繫帶來更多便利性，另一方面元大金集團在南京東路的金融商圈手握新的商辦大樓，在商辦租金行情的訂價上也將有更高的話語權。

國產署 元大人壽 元大金控

延伸閱讀

元大壽投資型保單 關注度高

下周星座運勢／金星入巨蟹…牡羊別亂下單、天蠍感情要誠實

00918、00915齊押寶！元大金「高配息」引投信大舉卡位…本業動能長線不看淡

北市將修辦法助輝達落腳北士科 估2個月內完成

相關新聞

降息預期急升美元跳水 新台幣強彈1.07角收29.918元

美國就業數據遜於預期，引發投資人對勞動市場面臨風險的擔憂，美元、美債殖利率雙雙跳水，非美貨幣反彈，新台幣兌美元一掃頹勢，...

購屋族叫苦連天！貸款不足恐違約 專家一建議避免資金斷鏈

近期市場逐漸出現銀行貸款縮水的窘境，造成部分購屋者出現自備款資金斷鏈，籌不出足夠自備款只能賠付購屋違約金，民眾叫苦連天。...

國銀六大產業放款進度落後 金融圈憂全年恐難達標

金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金...

國銀6大核心戰略產業放款 6月底衝8.02兆

金管會統計顯示，今年6月底國銀對6大核心戰略產業放款餘額達新台幣8兆298億元，較去年底增加1323億元，第4期目標達標...

阻詐戰力再升級 凱基銀行推臨櫃交易「指定聯絡人」服務

凱基銀行積極守護民眾資產，打詐再出招！即日起推出臨櫃大額交易「指定聯絡人」服務，當客戶臨櫃辦理特定高額交易，或行員關懷提...

台銀：若美中貿易談判破局 金價挑戰3400美元

美國最新就業數據意外疲弱，市場解讀有望迫使美國轉向降息，使金價扭轉跌勢，台灣銀行今天表示，美中貿易談判持續，若停滯或破局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。