中信銀行樂齡調查 歸納「想、多、做、少」四現象

高齡化與少子化影響，臺灣家庭理財與資產規劃面臨更複雜的壓力，中信銀行4日攜手資誠聯合會計師事務所發布「2025家庭理財暨樂齡金融大調查」，深入了解35歲以上民眾的財務準備現況。調查指出，超過六成受訪者未開始規劃傳承、「養兒防老」觀念逐漸式微，成為當前臺灣家庭理財面臨的兩大關鍵課題。中國信託銀行長期推動「活、留、存」財富金三角理財觀，更因應本次調查歸納「想、多、做、少」四現象，進而提出「PLAN」理財建議，鼓勵民眾及早展開財務與照護準備，打造穩定被動金流，規劃醫療保障與照護基金，為長壽人生做好準備。

本次調查中信銀行歸納「想、多、做、少」四大現象，發現69%受訪者擔憂晚年的健康醫療花費，顯示民眾「想」得遠，卻未提早預作準備，過半數照顧者與近五成被照顧者均未做財務安排。其次，照護者與被照顧者間願意「多」說一點，但未有效溝通，如63%照顧者願意主動「多」分享詐騙手法，與被照顧者建立橋樑，然仍有25%被照顧者對於表達自身需求或與家人討論大筆開銷時存在溝通障礙。此外，育兒與照顧父母雙重壓力下，三明治世代「做」得多、負擔重，如31%三明治族背負房貸，遠高於非三明治族的12%。雖半數國人具投資習慣，但真正執行資產管理的比例仍低且「少」完整策略，僅26%受訪者定期檢視自身投資組合。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行長期推動「活、留、存」財富金三角理財觀，提醒各世代應及早檢視自己的財務規劃，並利用「PLAN」四大理財建議，透過優先（Prioritize）釐清生活開支與儲蓄方向及落實收支管理紀律、學習（Learn）新知，以多元管道學習投資觀念，善用資產配置策略，於風險與報酬間找到平衡點。家庭溝通協調（Align）鼓勵兩代或三代間開啟傳承對話，進一步規劃合適的理財工具及引導（Navigate）釐清未來方向。調查更指出56%受訪者期待仰賴政府年金，且逾半數估算退休後每月現金流將低於新臺幣3萬元，顯見退休規劃的重要性、迫切性將持續上升，建議藉由中信銀行架構的「退休三本」老本、病本、保本與傳承規劃，進行全方位資產準備與保護，逐步建構退休藍圖。