搶下AIT舊址地上權 元大人壽：提供穩定經常性收益

元大人壽今天標得美國在台協會（AIT）早年舊址、大安區瑞安段一小段138地號地上權案。元大人壽說明，可藉此提供長期穩定的經常性收益，並降低外幣投資的避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

財政部國產署最新一批國有地招標設定地上權今天開標，其中AIT舊址、台北市大安區近462坪商業區土地吸引3張標單，最終由元大人壽以新台幣21.97億元、溢價10.57%得標。

元大人壽說明，參與財政部國有財產署辦理的114年度第2批設定地上權土地招標，是為了有效提升資產負債的幣別配適程度，提供長期穩定的經常性收益，並降低外幣投資的避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

元大人壽表示，後續將在遵循主管機關各項法令規範的前提下，依據投標計畫展開規劃與開發運用。

元大人壽表示，此次響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣的比重，並藉由良好的土地運用規劃，協助創造國有財產的運用效益與社會價值，同時取得穩定的經常性收益。