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台銀：若美中貿易談判破局 金價挑戰3400美元

中央社／ 台北4日電
黃金。示意圖／ingimage
黃金。示意圖／ingimage

美國最新就業數據意外疲弱，市場解讀有望迫使美國轉向降息，使金價扭轉跌勢，台灣銀行今天表示，美中貿易談判持續，若停滯或破局，可望重燃市場對貿易戰的避險需求，帶動金價上行挑戰每盎司3400美元。

台灣銀行貴金屬部今天發布金市週報指出，上週初金價雖因全球貿易戰局勢緩解，消弱市場避險需求，加上美國聯準會（Fed）維持鷹派的政策聲明，市場對降息樂觀預期瓦解，伴隨美元急漲至100，讓金價跌勢不止。

台銀貴金屬部表示，不過，美國最新就業數據意外疲弱，市場解讀有望迫使聯準會轉向降息，使金價扭轉跌勢，反轉上行站回各均線，最後報價為3362.51元。

展望後市，台銀貴金屬部認為，美中貿易談判持續，若傳出佳音，恐削弱避險需求，壓制金價漲勢，反之，若停滯或破局，則可望重燃市場對貿易戰的避險需求，帶動金價進一步上行挑戰每盎司3400美元。

台銀貴金屬部表示，目前黃金價格支撐因素，以基本面而言，在於全球央行購金趨勢並未結束，就市場面來說，以哈戰爭與俄烏戰爭停火談判破局停滯。利空因素方面，從基本面觀察，中國黃金需求自2013年巔峰以來已下降49%，至於市場面，美國也陸續與多數貿易夥伴達成貿易協議。

另台銀貴金屬部在近日公布的金市月報提到，美國總統川普作風為市場的不確定因子，若有任何變化，將可能使避險需求回籠，有機會驅動金價上行。

金價 美國聯準會

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