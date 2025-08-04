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第三方支付公會成立 劉士維擔任首屆理事長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

由國內40家第三方支付業者所組成的第三方支付公會4日正式成立，會員包括綠界科技（6763）、藍新科技（7739）等業者。綠界科技總經理劉士維指出，目前第三方支付產業位處深化數位轉型與防詐、保衛交易安全的重要階段，公會將共同承擔相關的社會責任。

第三方支付公會也完成首屆理監事選舉，總計選出9名理事、3名監事，總計12人（含一名理事長與三名常務理事、一名常務監事），而首任理事長由綠界科技總經理劉士維擔任。

針對產業前景，劉士維認為，第三方支付每年約有餘千億元的規模，目前市場仍在持續擴大中，為了能強化第三方支付產業健康發展與防詐，加上希望能透過公會的力量給予政府更多建言，因此成立國內第一個第三方支付公會。

劉士維進一步指出，第三方支付產業公會成立，也效仿銀行公會等以監理型公會為目標，設立法規、業務、風險、創新4委員會，希望通過公會規範業者，強化內稽與內控。

針對國內第三方支付市場競爭狀況，劉士維認為，此為自由市場的正常現象，也是產業欣欣向榮的象徵，加上業者間主力耕耘的領域不同，會各有發展，對整體市場成長有信心。

據悉，第三方支付業者的主管機關為數位發展部，數發部數位產業署長林俊秀也特地到場致詞，他表示，未來第三方支付業者能透過公會，加速產業發展及自律，成為政府推動數位支付政策的重要夥伴。

據悉，目前台灣共有56家能量登錄合格業者，並有40家企業已加入成為創會會員，參與率高達七成以上。劉士維表示，期盼未來剩餘的16家業者也能陸續加入公會，共同壯大產業發展。

總經理 第三方支付

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