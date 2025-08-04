中信銀公布最新調查 逾六成民眾未規畫傳承、養兒防老觀念式微

中信銀攜手資誠會計師事務所在今日公布「2025家庭理財暨樂齡金融大調查」，以35歲以上民眾為對象來調查財務準備情況，調查結果顯示，超過六成受訪者未開始規劃傳承、「養兒防老」觀念逐漸式微，成為當前臺灣家庭理財面臨的兩大關鍵課題；統計也顯示，雖有36%民眾認為應於40歲前開始計畫「傳承規劃」，但35歲至49歲受訪者卻高達71%未有任何傳承行動，65歲以上族群亦有60%未規劃，全體則有65%從未啟動相關安排。

「2025家庭理財暨樂齡金融大調查」共回收逾千份有效問卷，涵蓋35歲以上各年齡層，並將受訪者分為「照顧者」與「被照顧者」。對此中信銀指出，調查結合深度質化訪談，包括單身照顧父母者、三明治族、與子女同住長輩等多元家庭型態，並依據財務規劃、消費及負債、資產保護力、壓力承受度、退休準備及傳承規劃等六大面向的準備程度，建立「家庭理財樂齡指數」，結果顯示，滿分100分中六大面向總體平均僅50.5分，其中「消費及負債」的整體得分最高為63分，其次為「退休準備」57分，而「傳承規劃」則僅獲最低分21分，凸顯整體社會對於財富移轉的準備相對不足。

中信銀行也表示，將於今年9月發表「樂齡金融白皮書」，中信銀亦將和台灣人壽參與8月8日至8月10日於台北世貿中心一館舉辦的「第二屆高齡健康產業博覽會」。對於這次樂齡金融調查，中信銀分析，此次調查結果也揭露照顧者與被照顧者之間普遍缺乏溝通，近八成照顧者「不想了解」長輩規劃，而七成被照顧者「未曾討論」傳承做法，反映臺灣家庭需要更開放的對話與更前瞻的財務思維。面對誰將照顧父母的問題，樂齡世代更難以啟齒，65歲以上族群仍有超過六成期待子女照顧，但35歲至49歲族群中僅有35%相同期待，顯示傳統「養兒防老」觀念正悄悄翻轉。此外，性別間的態度也呈現差異，男性多依賴配偶、女性偏好專業看護服務，照護模式也正加速朝向多元化與專業化發展。

中信銀亦對本次調查，歸納出「想、多、做、少」四大現象，發現69%受訪者擔憂晚年的健康醫療花費，顯示民眾「想」得遠，卻未提早預作準備，過半數照顧者與近五成被照顧者均未做財務安排。其次，照護者與被照顧者間願意「多」說一點，但未有效溝通，如63%照顧者願意主動「多」分享詐騙手法，與被照顧者建立橋樑，然仍有25%被照顧者對於表達自身需求或與家人討論大筆開銷時存在溝通障礙。此外，育兒與照顧父母雙重壓力下，三明治世代「做」得多、負擔重，如31%三明治族背負房貸，遠高於非三明治族的12%。雖半數國人具投資習慣，但真正執行資產管理的比例仍低且「少」完整策略，僅26%受訪者定期檢視自身投資組合。

中信銀行個人金融執行長楊淑惠表示，中信銀行長期推動「活、留、存」財富金三角理財觀，提醒各世代應及早檢視自己的財務規劃，並利用「PLAN」四大理財建議，透過優先（Prioritize）釐清生活開支與儲蓄方向及落實收支管理紀律、學習（Learn）新知，以多元管道學習投資觀念，善用資產配置策略，於風險與報酬間找到平衡點。家庭溝通協調（Align）鼓勵兩代或三代間開啟傳承對話，進一步規劃合適的理財工具及引導（Navigate）釐清未來方向。調查更指出56%受訪者期待仰賴政府年金，且逾半數估算退休後每月現金流將低於新臺幣3萬元，顯見退休規劃的重要性、迫切性將持續上升，建議藉由中信銀行架構的「退休三本」老本、病本、保本與傳承規劃，進行全方位資產準備與保護，逐步建構退休藍圖。