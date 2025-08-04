高雄銀獲金管會同意辦理高端財管2.0 預計明年1月下旬正式開辦

高雄銀行（2836）4日獲金管會核准辦理高端財管2.0業務，成為第21家獲准開辦富豪理財業務的銀行，高雄銀預計明年1月22日正式開辦財管2.0，之後並盡快申請進駐亞洲資產管理中心高雄專區，力拚明年4月亞資高雄專區業務開通。

金管會今天同意高雄銀行辦理「財富管理2.0」業務，未來高雄銀行將持續擴大財富管理版圖，申請進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」試辦國際金融及高資產業務，深化高資產財富管理業務布局，打造南台灣資產管理新重鎮。

高雄銀行代理董事長陳勇勝指出，配合高雄市長陳其邁推動「亞洲資產管理中心」落地高雄政策，本次取得財管2.0資格，是高雄銀行近年積極強化財管業務體系的重要成果，也為推動業務升級奠定關鍵基礎。財管2.0著重「高資產客戶深度經營」、「資產配置」及「永續與傳承服務」等三大面向，高雄銀行未來將導入投資管理、信託規劃、稅務法務、企業併購與家族辦公室等高階服務，提升高資產客戶的資產配置效率與整體服務深度。

陳勇勝表示，高雄銀行將財富管理業務視為長期成長動能，未來除深化既有高資產客戶經營外，更配合政府推動亞洲資產管理中心計畫，全力爭取進駐高雄專區。該專區可望串聯國內外資金、人力與法規資源，促進南部資產管理市場發展，擴大高雄做為金融專業服務城市的地位。

高雄銀行指出，目前已規劃高資產財富管理業務專屬據點與服務流程優化作業，朝向一站式金融服務、並對高資產客戶提供差異化服務，與業務策略夥伴共同發展財富管理事業，打造具有地方特色的金融生態圈，朝向高值化、專業化發展，提升資產管理附加價值。

展望後市，陳勇勝強調，高雄銀行將持續秉持「穩健經營、專業為本」核心理念，聚焦高資產市場需求，善用高雄地緣優勢，建構更具國際競爭力的財富管理平台，帶動金融產業轉型升級，厚植永續成長動能。

高雄銀行預計在明年初開辦高資產財富管理業務，提升服務層級及拓展業務領域邁出了關鍵的一步，強化財富管理領域的競爭優勢，並為高資產客戶提供更全面及客製化的金融服務。