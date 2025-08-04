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降息預期急升美元跳水 新台幣強彈1.07角收29.918元

中央社／ 台北4日電
台幣匯率示意圖。本報資料照片
台幣匯率示意圖。本報資料照片

美國就業數據遜於預期，引發投資人對勞動市場面臨風險的擔憂，美元、美債殖利率雙雙跳水，非美貨幣反彈，新台幣兌美元一掃頹勢，今天收盤收29.918元，強升1.07角，強勢重返29元，台北及元太外匯市場總成交金額14.675億美元。

8月1日因台灣的對等關稅暫行稅率20%出爐，高於日韓，加上美元指數強勢表態，站上100，新台幣當天匯率跌勢洶洶，放量貶破30元整數大關，收在30.025元，改寫逾2個月新低。

隨後因美國公布的7月非農就業人數遜於預期，失業率也走升，加深市場對美國經濟的疑慮，美股應聲重挫，美元指數跟著急殺，摔至98價位，非美貨幣全面走揚。

新台幣兌美元今天開盤價為29.95元，旋即展開猛烈升勢，飆破2角，觸及盤中高點29.812元，隨著美元買盤湧現，漲幅收斂。

外匯交易員說明，今天升勢主要受美元重挫帶動，加上部分外資匯入回補台股，出口商也進場拋匯，讓匯價重新站回29元。

央行統計，美元指數今天狂殺1.14%，新台幣升值0.36%，人民幣勁揚0.47%，韓元強彈1.39%，日圓升勢最猛，狂飆1.80%。

外匯交易員指出，台灣暫行稅率出爐，但還不是最終版本，市場持續觀望，成交量能有限，短線而言，美國就業數據露出疲態，後續經濟數據表現如何受到矚目，加上台灣還在等待最終稅率以及232調查結果，方向未明之下，匯價可能先在29.8至30元的區間震盪整理。

新台幣 美國經濟 外匯市場

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