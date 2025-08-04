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AIT舊址地上權標脫 元大人壽以21.97億元得標

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國產署今年第2批12宗國有土地招標設定地上權4日開標，結果標脫1宗，標脫標的為台北市大安區美國在台協會舊址，決標權利金總金額21億9,700萬元，由元大人壽得標溢價率10.57％。

國產署本批公告招標標脫土地為首次公告標的，位於臺北市大安區美國在台協會舊址，鄰近捷運大安森林公園及大安站，屬臺北市精華地區稀有之大面積標的，共吸引3封標單搶標，由元大人壽保險股份有限公司以21.9億餘元得標，溢價率10.57％。國產署表示，該公司本年度已第2次標得地上權標的，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，本次推出之精華商業區土地區位實屬優良，成功吸引壽險業及建設公司投標，並順利標脫。

國產署指出，本次招標設定地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收，並適用財政部114年1月8日修正發布「國有非公用土地設定地上權作業要點」，權利金繳交期限為90日。更進一步表示，公告招標設定地上權自2010年迄今共標脫213宗土地，標脫面積69.63公頃；地上權人興建產品類型除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標，本年度第4批標的預計於9月15日公告，敬請期待。

另該署配合中央政府推動長期照顧服務（下稱長照）政策，本年6月30日公告本年度第3批之6宗指定產業（長照）招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟，歡迎踴躍投標。

國產署 地上權 美國在台協會

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