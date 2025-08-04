財金公司捐200萬賑災 民眾捐款免收跨行手續費
颱風丹娜絲重創台灣中南部，造成重大災情，財金公司今天發布新聞稿表示，響應政府募款救災，颱風丹娜絲賑災捐款免收跨行交易手續費，財金公司並捐款新台幣200萬元。
財金公司表示，經中央銀行及金融監督管理委員會指導，全體金融機構與財金公司為了響應政府募款賑濟救災，集結各界善款，自114年7月10日起至賑災捐款專戶停止收受捐款為止，免收賑災捐款跨行手續費。
財金公司說明，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）、金融EDI及金融XML方式，以新台幣捐款至嘉義縣政府、台南市政府及衛生福利部公告的賑災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費；如果有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日的次月底前，返還至捐款帳戶。
財金公司也呼籲民眾，慎防不肖份子藉機進行詐騙，如有疑問，可洽各金融機構，或洽財金公司客服電話（02）2630-5151。
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