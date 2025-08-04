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購屋族叫苦連天！貸款不足恐違約 專家一建議避免資金斷鏈

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

近期市場逐漸出現銀行貸款縮水的窘境，造成部分購屋者出現自備款資金斷鏈，籌不出足夠自備款只能賠付購屋違約金，民眾叫苦連天。專家表示，此類購屋者多屬於自身財力問題，建議購屋者買房或交屋前，先了解區域房貸成數與個人財資歷，提早請多家銀行先行評估，才能避免資金斷鏈。

一般代銷為了順利賣屋，常會在口頭上向客戶保證貸款成數，這樣就容易遇到實際與預期狀況落差過大，寶和建設財務長王董騏分析，銀行在承作個人房貸前，會先評估每個地區的房貸區域屬性，「倘若你買房位置屬於個別銀行承作房貸的B級區或C級區，自然就很難順利貸到8成或談到好的房貸利率。」

王董騏建議，多找幾家銀行比較、評估貸款條件，個人先提供完整存款、貸款等相關資訊，金融機構就能夠在不查聯徵的情況下進行房貸條件評估；再者，購屋者面對銀行貸款成數不足，很可能還有個人財力不足的因素存在，此時也可以找家人「作保」來增加銀貸成數的根據。

王董麒認為，歷經近2年的資金緊縮，銀行逐漸控制不動產貸款水位，加上同年底的縣市長選舉因素，2026年的第3季後才有可能出現銀行資金稍微鬆綁的機會。他提醒，在2024年後買預售屋的民眾，最好提早準備一筆周轉金來因應貸款時的資金缺口，避免造成交屋時違約狀況。

房貸 買房

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