台灣數位金融發展新紀元 第三方支付產業公會正式成立

第三方支付服務業商業同業公會籌備會4日於台北市進出口商業同業公會IEAT會議中心舉行第一次會員大會，這是台灣第三方支付產業發展史上的重要里程碑。成立大會由籌備會主任委員劉士維主持，在數位發展部數位產業署署長林俊秀、內政部合作及人民團體司林振祿司長等政府部門首長，以及立法委員鍾佳濱、葛如鈞共同見證下，宣告台灣支付產業正式邁入組織化發展的新階段。

本次成立大會獲得政府高度重視，數位產業署署長林俊秀親臨致詞，凸顯政府對於台灣第三方支付產業的高度重視。林俊秀在公會成立前即不斷推動第三方支付產業的能量登錄等各項業務，使國內第三方支付產業無論在洗錢防制、資訊安全、消費者保護等各項議題上，均能達到確保公司穩健經營、落實政府政策的目標。他更期許未來能透過公會，加速產業發展及自律，成為政府推動數位支付政策的重要夥伴。

立法委員鍾佳濱表示，數位支付已是我國經濟推動的重要一環，從傳統零售業到餐飲業的桌邊服務、自助點餐等，透過非現金支付大幅提高效率。他與各委員、政府部門透過實地考察深刻感受到業者經營的困難，進而在立法院大力推動各項無現金支付應用場景，如餐飲店家可使用自助點餐機制以減少人力等，並與各委員聯手推動各項提升產業發展方案，目前正交由財政部與各部會研議，也期望業者能大力協助中小企業在各項相關應用的發展。

立法委員葛如鈞表示，這是台灣在虛擬世界，提供服務給全人類的一個非常好的平台，相信在未來能夠有更多服務被打開，近期也看到一些新的可能性，可以讓AI付錢給AI，因此在未來第三方支付不管是在實體世界或是虛擬世界必然佔據重要地位，這是非常好的發展方向，也會為台灣在下一個世代的競爭力加分。

該會入會資格須為通過第三方支付能量登錄並經公告後方可加入。經過嚴格的會員資格審查，在56家能量登錄合格業者中，共計40家企業加入成為創會會員，參與率高達七成以上，充分展現業界對政府政策的積極響應。

公會由涵蓋台灣第三方支付產業的主要參與者發起，包括綠界科技*（6763）、藍新科技（7739）、紅陽科技（7745）、應援科技、富邦媒（8454）（momo）、統一數發(PAYUNi)、歐買尬（3687）、LINEPAY（7722）、優食台灣（UberEats）、拍付國際(Pi錢包)、喬睿科技(TapPay)、91APP*-KY（6741）等知名業者。這些企業橫跨電子商務支付、線上線下融合服務、行動支付服務、專業公益捐款平台等不同領域，形成完整的產業生態鏈，為數千萬用戶提供便捷安全的支付服務。

大會特別邀請安律國際股份有限公司總經理黃廷弘及全盈支付金融科技股份有限公司總經理劉美玲進行專題演講，黃廷弘以「合規與支付技術變化對支付產業的挑戰」為題，指出支付科技場景隨著區塊鏈、AI等技術發展，從支付卡片、QR碼到人臉識別、AI Agent支付等多元場景，但也面臨法律合規與交易監控新挑戰，支付行業肩負推進升級與維持新秩序的責任。劉美玲則以「站在風口上～金融科技這條路」為題，分析改變金融的三股力量：顧客、科技、法規，提出普惠、場景、智能金融三大應用。並引用金管會主委彭金隆演講，強調「加大」壯大支付產業、「串連」支付生活圈。

籌備會主委劉士維表示，公會將建立法規、業務、風險及創新等四大委員會，分工負責不同領域的專業事務。各委員會將從9月開始定期召開會議，追蹤各項工作進度，確保公會各項業務有序推進。公會成立後將與數位發展部數位產業署等主管機關建立定期溝通機制，透過產業實務經驗與政府政策規劃的結合，共同推動法規調適工作，打造既能保障支付安全，又能促進產業創新發展的法規環境。在產業自律方面，公會將於今年底前完成「第三方支付服務業者自律公約」的制定工作，建立涵蓋服務品質、資訊安全、消費者保護等面向的產業統一標準，提升整體產業形象，增強消費者信心。

第三方支付服務業商業同業公會的成立，象徵著台灣數位支付產業進入嶄新的里程碑，更代表著政府與產業建立了更緊密的合作關係。公會將持續扮演政府與產業間的重要橋樑，積極參與並協助相關政策制定，確保政策能夠切合產業實際需求。隨著數位經濟時代的到來，第三方支付已成為現代生活不可或缺的基礎設施。公會的成立將為這個重要產業的健全發展提供有力保障，在政府與產業共同努力下，台灣數位支付產業將能持續穩健發展，為民眾提供更安全便利的支付服務。