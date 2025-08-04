中小型基金近期飆破30% 多檔績效狂勝大盤兩倍之多

中小型股火力全開，基金績效全面噴發，近三個月多檔台股中小型基金報酬率狂飆逾30%，漲幅遠甩大盤兩倍以上，展現驚人爆發力。法人表示，在主流資金湧入、題材股輪動活絡下，中小型基金成為市場資金搶進的新寵。

根據CMoney統計至1日，近三個月台股中小型基金表現亮眼，多檔基金績效突破30%，明顯勝過同期大盤表現，包括：街口中小型、日盛小而美、野村中小、摩根中小、中國信託台灣活力、瀚亞中小型股、復華中小精選等基金介於38.3%至30%以上，漲幅為加權指數與OTC指數的兩倍以上，突顯中小型股在本波台股行情中的爆發力與操作優勢。

街口投信提醒，台灣20%對等關稅涵蓋約1/4對美出口，其他台灣出口大宗半導體（廣義）占對美出口的63.3%、而該類產業關稅稅率肯定會高於20%。預占台灣平均實際有效稅率仍會高於競爭對手韓國，在純價格的相對競爭力上，面臨不利的局面；真正關鍵可能落在開放農產品進口讓步的程度，且牽涉到政治協商的高度智慧，影響的層面非常廣泛，是一個難點。

富邦投信表示，市場樂觀看待美股基本面有撐，可望帶動台股多頭續行。根據Bloomberg統計，歷史上美股若遇跌逾兩成之熊市，隨後牛市的平均持續時間和回報幅度各為熊市的5倍及5.8倍，因此預期本波多頭在經濟與企業獲利基本面堅實的前提下，2025下半年依然有持續上行的機會。

在產業動能方面，AI產業鏈依舊是本波多頭行情的主要推手。7月最後一周為全球四大雲端服務（CSP）大廠的超級財報周，已公布之企業表現均大幅優於預期，其中對AI的支出更超越預期，突顯積極發展AI業務的決心，也彰顯全球AI浪潮續熱。

展望後市，復華中小精選基金經理人趙建彰表示，近一季隨關稅政策衝擊影響淡化，資金逐步回流台股市場，其中具產業能見度之中小型電子股因為有AI成長題材加持，受資金青睞，進一步挹注相關類股及基金報酬表現。

因比較基期及關稅影響不確定性，可能使下半年台灣經濟景氣成長動能放緩，但預估不確定因素排除後，台股可望由AI利多帶動行情重返成長軌道，後續仍看好AI供應鏈如先進製程、伺服器、IP設計服務及高速傳輸等題材，以及匯率走升受惠之內需產業。