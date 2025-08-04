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全民投資時代來了 金管會推五大措施拚資產管理中心

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆4日出席「台灣周」系列活動致詞時表示，打造台灣成為亞洲資產管理中心，是政府強化金融競爭力的重點政策。為實現此目標，金管會將推動五大開放與強化措施，包括商品創新、資本媒合、ESG深化、國際連結與普惠金融，全面布局資產管理產業未來發展動能。

彭金隆指出，台灣資金充沛、產業具國際競爭力，具備成為資產管理樞紐的條件。

「台灣周」活動更集結七大主題，包括亞洲資產管理中心座談會、公司治理論壇與ETF投資博覽會等，展現政策決心與商品能量。

一、推動商品創新、打造資產管理新動能。

金管會將持續開放具市場性與競爭力的資產管理商品。自去年開放主動式ETF與被動式多重資產ETF以來，截至8月初，已有14檔主動式ETF及3檔被動式多資產ETF掛牌，帶動資產管理商品多元化，為投資市場注入新活水。

二、資本媒合升級，創新盃、創櫃雙引擎並進

為強化新創企業資本動能，金管會深化「創新版」市場制度，取消合格投資人限制，並因應市場需求滾動修正，吸引創新企業來台掛牌。

同時，今年推出「創櫃版PLUS」新制，從制度與輔導資源全面升級，強化中小微新創發展支撐。

三、永續治理深化　強化ESG制度與對話。

台灣在永續和綠色金融已具先發優勢，金管會將持續推動ESG理念深化與公司治理制度落實，透過與上市櫃企業、專家交流，引導企業在國際永續治理標準中建立競爭力。

四、國際接軌加速　跨境ETF合作展現成果。

目前已有8家國際大型外資投信預計在台設區域中心，另有5家外銀加碼在台投資。

商品面則推動ETF跨境掛牌，野村投信台日ETF相互掛牌，預計在9月同步在東京證交所和台灣證交所掛牌上市。

另國泰投信ETF也預計第3季赴日掛牌交易，透過跨境商品合作強化台灣商品國際能見度。

五、TISA帳戶上路，普惠金融再進一階。

首階段TISA帳戶已由投信推出免手續費、低門檻基金產品，鼓勵全民參與投資理財。未來金管會將向財政部爭取租稅優惠，藉TISA建立第三支柱退休制度，實現普惠金融願景。

彭金隆強調，「台灣周」已成為新創實力、國際交流與人才布局的平台，未來將持續邀集國際交易所與資產管理公司來台交流，共築台灣作為亞洲資產管理中心的國際形象與實質能量。

ETF 金管會

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