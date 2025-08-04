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仍有八成金融機構未納ESG風險 KPMG揭三種應變落差

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG發布《2025全球ESG風險調查》揭，企業永續風險治理三大斷層。示意圖。路透
KPMG發布《2025全球ESG風險調查》揭，企業永續風險治理三大斷層。示意圖。路透

KPMG最新發布《2025全球ESG風險調查》顯示，儘管企業普遍重視永續發展議題，但全球仍有近八成金融機構未將ESG風險有效納入日常財務、經營與商業決策流程，缺乏橫向整合與治理機制，顯示企業在風險韌性與內部治理上仍面臨明顯斷層。

本次調查涵蓋19國、111家金融機構，近七成受訪者雖已因應歐盟Omnibus規範建立永續治理策略，但僅約三分之一開始啟動「氣候與自然風險」整合轉型，從過去單一氣候議題，擴大到自然資本視角進行營運風險盤點，顯示ESG風險治理正從「合規揭露」走向「營運韌性」與「財務策略」的核心位置。

調查發現，企業落實ESG風險治理面臨兩大挑戰，第一是資料整合問題，75%企業內部資料無法串接；第二則是缺乏應對新法規的能力，高達六成機構坦言難以跟上規範腳步。儘管市場對永續資訊需求愈趨殷切，超過八成企業仍未能將ESG風險納入經營決策體系。

報告指出，區域間政策落差也加劇企業永續整合難度，以歐洲為例，已有近四成重要性機構（SIs）將融資活動產生的碳排放納入財務風險分析與風險承受聲明，但亞洲地區多數金融機構仍停留在揭露階段，尚未建立風險指標與限額制度，導致跨國企業策略執行步調不一、資源配置與效益評估互相牽制。

KPMG安侯永續執行副總經理林泉興分析，企業ESG風險治理可分為三種成熟度型態，包括斷線型，僅具揭露能力，風險資料未與內部決策整合，例如面對CBAM與關稅衝擊時，缺乏即時反應與內部碳盤查機制，錯失商機；反應慢型，已建立揭露與報告制度，但未將風險與財務連結，導致無法即時調整策略，影響營運彈性；以及韌性型，已內建ESG關鍵風險指標（KRI），並能整合財務、風控、採購部門，將風險視為策略機會，有助因應如IFRS等永續揭露新規。

面對風險治理挑戰，超過75%受訪機構表示將擴增永續相關預算與人力。KPMG觀察，唯有結合數位工具與跨部門資訊整合機制，企業才能從「被動揭露」轉向「主動預判」，提升在全球不確定環境下的競爭力。

KPMG建議，企業可從以下三個方向強化ESG風險治理韌性，像是建立具體風險辨識清單與模擬情境模組、整合跨部門資訊，建置資料共享平台，以及將風險與機會評估結果納入年度財務預算與策略規劃中。

KPMG強調，當前全球風險與政策持續變動，企業若能在風險識別、資料整合到財務應用三個層面全面升級，將有機會在永續轉型中率先突圍、站穩未來競爭舞台。

ESG 總經理

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