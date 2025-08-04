國泰世華銀CUBE信用卡全新「童樂匯」親子專屬權益

面對少子化浪潮，現代父母在育兒上支出不僅更加精準，也更願意投入心力與資源，「精緻育兒」已成為現今育兒的新常態。國泰世華銀行即日起推出CUBE信用卡親子專屬權益方案「童樂匯」，只要家長持有CUBE信用卡正卡，且與子女皆為國泰世華銀行存戶(家長需於本行登記為孩子的法定代理人)，即可解鎖指定親子通路最高10%小樹點回饋。

「童樂匯」回饋通路涵蓋六大熱門親子通路，包括親子餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程、育樂活動、親子飯店與母嬰用品等。國泰世華銀行表示，無論是新手爸媽對母嬰用品的剛性需求，或是學齡兒童多元才藝的探索學習，全面涵蓋親子「食、衣、住、育、樂」五大生活面向，打造全方位的親子消費回饋體驗。

國內旅遊方面，回饋通路精選蘭城晶英、礁溪寒沐、新竹煙波、日月潭雲品、桃園/台南和逸等全台人氣親子飯店，享5%回饋；親子出遊放電，Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城等國內外熱門樂園，同享5%回饋；課外學習才藝與體驗活動包含Yamaha音樂教室、朱宗慶打擊樂、iSKI滑雪俱樂部、汐游寶寶、tutorJr等語言與五感體驗課程，回饋最高達10%回饋。

另有熱門親子餐廳如大樹先生的家、甲蟲秘境、媽妳講等，以及高人氣母嬰品牌官網10mois、Stokke、Nuna等，皆享10%回饋；母嬰用品通路如卡多摩、安琪兒、麗兒采家、mamaway等亦有5%回饋。

此外，看準高端家庭對教育的長線投入，即日起至2025年8月31日止，於CUBE App領取「指定私校學費 最高3%回饋」優惠券，並透過i繳費平台以CUBE信用卡繳交指定私校學費，最高可享3%小樹點回饋，上限1,000點。指定學校包括：台北美國學校、台北歐洲學校、康橋國際學校、高雄美國學校、復興實驗高中、華盛頓小學。