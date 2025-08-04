快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

國泰世華銀CUBE信用卡全新「童樂匯」親子專屬權益

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
國泰世華CUBE信用卡推出親子權益「童樂匯」，解鎖指定親子通路最高10%小樹點回饋。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華CUBE信用卡推出親子權益「童樂匯」，解鎖指定親子通路最高10%小樹點回饋。圖／國泰世華銀行提供

面對少子化浪潮，現代父母在育兒上支出不僅更加精準，也更願意投入心力與資源，「精緻育兒」已成為現今育兒的新常態。國泰世華銀行即日起推出CUBE信用卡親子專屬權益方案「童樂匯」，只要家長持有CUBE信用卡正卡，且與子女皆為國泰世華銀行存戶(家長需於本行登記為孩子的法定代理人)，即可解鎖指定親子通路最高10%小樹點回饋。

「童樂匯」回饋通路涵蓋六大熱門親子通路，包括親子餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程、育樂活動、親子飯店與母嬰用品等。國泰世華銀行表示，無論是新手爸媽對母嬰用品的剛性需求，或是學齡兒童多元才藝的探索學習，全面涵蓋親子「食、衣、住、育、樂」五大生活面向，打造全方位的親子消費回饋體驗。

國內旅遊方面，回饋通路精選蘭城晶英、礁溪寒沐、新竹煙波、日月潭雲品、桃園/台南和逸等全台人氣親子飯店，享5%回饋；親子出遊放電，Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城等國內外熱門樂園，同享5%回饋；課外學習才藝與體驗活動包含Yamaha音樂教室、朱宗慶打擊樂、iSKI滑雪俱樂部、汐游寶寶、tutorJr等語言與五感體驗課程，回饋最高達10%回饋。

另有熱門親子餐廳如大樹先生的家、甲蟲秘境、媽妳講等，以及高人氣母嬰品牌官網10mois、Stokke、Nuna等，皆享10%回饋；母嬰用品通路如卡多摩、安琪兒、麗兒采家、mamaway等亦有5%回饋。

此外，看準高端家庭對教育的長線投入，即日起至2025年8月31日止，於CUBE App領取「指定私校學費 最高3%回饋」優惠券，並透過i繳費平台以CUBE信用卡繳交指定私校學費，最高可享3%小樹點回饋，上限1,000點。指定學校包括：台北美國學校、台北歐洲學校、康橋國際學校、高雄美國學校、復興實驗高中、華盛頓小學。

親子 信用卡 國泰世華

延伸閱讀

foodpanda用全支付滿額送雞蛋 Uber Eats用CUBE卡享最高7%回饋

全民權證／華邦電 選逾90天

東京地下鐵明年全線可直接「嗶」信用卡進站搭車

他年收120萬聯徵滿分…想辦信用卡去日本消費被拒 客服回應令人更不解

相關新聞

關稅初步底定帶動新台幣升勢 午盤暫收29.901元、升值1.24角

關稅初步底定，新台幣今日開盤又強勢升值逾2角，不過，後續升幅略微縮減，午盤收在29.901元，升值幅度縮小到1.24角。

數位保險新局！AIFT 聯手睿麒保經推台灣首個商業保險數位化平台

國際領先的科技企業AIFT旗下數位保險科技方案 IXT宣布與睿麒保險經紀人 (Richmond) 合作，共同推出台灣首個...

儲值怕業者倒閉錢會不見？ 央行政令宣導電子支付設有「三道防線」

隨著金融科技快速發展，台灣電子支付使用率持續攀升，不論是購物、叫外送、搭乘交通工具，許多民眾已習慣綁定信用卡或銀行帳戶，...

寵物經濟崛起！富邦產險攜好市多推專屬寵物險 最低每日保費15元起

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，為滿足飼主對於毛小孩健康和醫療保障逐漸重視的需求，富邦產險攜手好市多合作推出「一站式...

台新新光金雙料入榜 獲時代雜誌全球500大永續企業

《TIME》時代雜誌日前公布「2025年全球500大永續企業」（World's Most Sustainable Com...

推動減碳 富邦金發布2024年氣候相關財務揭露報告書

富邦金控以永續行動回應氣候變遷挑戰，今年是第五度發佈氣候相關財務揭露報告書，並已連續3年榮獲英國標準協會（BSI）TCF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。