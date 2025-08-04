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培育永續人才 安永會計營吸60名高中生拚ESG創意

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
高中生會計暨企業體驗營合照。業者提供
高中生會計暨企業體驗營合照。業者提供

關注永續，從青年扎根！安永聯合會計師事務所積極落實企業社會責任，日前舉辦第十屆「高中生會計暨企業體驗營」，從全台15縣市中篩選60位高中生參與，展開為期兩天的體驗行程，結合會計實務、ESG永續概念與團隊競賽，引導新世代認識職涯方向與社會影響力。

安永所長傅文芳表示，希望透過營隊活動，讓年輕人提早接觸會計與企業永續等議題，培養兼具專業能力與社會責任感的未來人才。她也強調，安永長期推動多元、平等與共融（DEI）理念，致力營造包容並重的環境與社會。

體驗營課程橫跨會計基礎、大數據應用、鑑識會計與企業永續等主題，學生們還參訪事務所、進行簡報實戰與團隊競賽。壓軸的ESG提案競賽更是創意滿滿，學員們針對社區防詐、偏鄉教育、資源再利用、醫療公平等主題提出構想，展現青年對社會議題的思辨力與行動力。

最終由主題「滴水成綠：雨水回收與城市綠化共生行動」奪得優勝，該提案以安裝回收裝置灌溉植栽為核心，推動雨水資源再利用與永續城市目標，獲得評審肯定。

安永也不僅止步於營隊，更透過多項公益教育計畫，延伸ESG行動的影響力。與國立中央大學合辦的「影響力與永續發展研習營」中，協助大學生理解影響力衡量與社會投資報酬率（SROI）等新興趨勢，啟發更多青年投身永續推動。

在基層教育方面，安永攜手「為台灣而教（TFT）」推動高需求地區師資計畫，透過筆友活動與學童互動，激發學習動力；同時也長期支持家扶基金會，包括大專獎助學金、偏鄉學童認養、閱讀空間改善等方案，陪伴弱勢孩子穩定成長。

從高中到大學、從教育到實踐，安永持續以實際行動傳遞永續精神，點燃年輕世代的改變力量。

ESG 安永 偏鄉教育

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