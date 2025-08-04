快訊

台中超商凶殺案…啦啦隊女神河智媛老闆遭砍亡 樂天球團回應

豐原超商外遭砍死…無限夢想總經理曾涉性騷女員工 一審判賠100萬

高雄機場「跑道有破洞」緊急停止營運 國內外航班大亂

2025台灣周 10月15日至23日舉行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金融監督管理委員會4日攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同宣布臺灣周將於10月15日至23日舉行，特舉辦「2025臺灣周」啟動記者會，由主委彭金隆親自出席主持啟動儀式，為首次舉辦台灣周活動揭開序幕。彭金隆表示，台灣周將展現台灣對推動資產管理中心的決心，在此誠摯歡迎全球投資人參與台灣盛事，並與台灣共創未來。

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度規劃以「亞洲資產管理中心」為定位的「台灣周」活動，結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩周的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關的行動方案。活動首日10月15日將舉辦台灣周開幕式，邀請國際資產管理機構領袖與產業巨擘發表專題演講，與專家學者座談交流，聚焦台灣資本市場的獨特優勢，並探討企業如何善用資本市場布局，為全周系列活動重要亮點，續由ESG、公司治理、ETF、新創事業及引導資金公共建設等主題接棒，匯集專家、業者及政府部門代表於一堂，共同探討國際趨勢、臺灣發展成果及未來，精彩可期。

金管會表示台灣周官方網站4日同步正式上線，完整呈現相關政策內涵及活動資訊，使各界更了解資本市場對接國際發展的最新脈動。「2025台灣周」不僅是一場活動，更是台灣金融發展的國際交流樞紐、人才與創新對接的場域，以及促進政策對話與產學合作的重要平台。金管會冀望以本活動，強化國內外市場參與者間的對話及經驗交流，促進國際互動及投資合作機會，激盪更多元且具體建議，讓更多國際投資者認識並關注台灣資產管理的潛力與發展機會，共同實現穩步邁向亞洲資產管理中心之目標。

金管會 臺灣期貨交易所

延伸閱讀

金融大回饋論壇6日登場 金管會打造永續正向循環

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

前副閣揆邱正雄告別式 8月23日於北市靈糧堂舉行

亞資中心再升級 金管會彭金隆定調三大主軸、四大底線

相關新聞

關稅初步底定帶動新台幣升勢 午盤暫收29.901元、升值1.24角

關稅初步底定，新台幣今日開盤又強勢升值逾2角，不過，後續升幅略微縮減，午盤收在29.901元，升值幅度縮小到1.24角。

數位保險新局！AIFT 聯手睿麒保經推台灣首個商業保險數位化平台

國際領先的科技企業AIFT旗下數位保險科技方案 IXT宣布與睿麒保險經紀人 (Richmond) 合作，共同推出台灣首個...

儲值怕業者倒閉錢會不見？ 央行政令宣導電子支付設有「三道防線」

隨著金融科技快速發展，台灣電子支付使用率持續攀升，不論是購物、叫外送、搭乘交通工具，許多民眾已習慣綁定信用卡或銀行帳戶，...

寵物經濟崛起！富邦產險攜好市多推專屬寵物險 最低每日保費15元起

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，為滿足飼主對於毛小孩健康和醫療保障逐漸重視的需求，富邦產險攜手好市多合作推出「一站式...

台新新光金雙料入榜 獲時代雜誌全球500大永續企業

《TIME》時代雜誌日前公布「2025年全球500大永續企業」（World's Most Sustainable Com...

推動減碳 富邦金發布2024年氣候相關財務揭露報告書

富邦金控以永續行動回應氣候變遷挑戰，今年是第五度發佈氣候相關財務揭露報告書，並已連續3年榮獲英國標準協會（BSI）TCF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。