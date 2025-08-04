2025臺灣周10月15日登場 金管會推動亞洲資產管理中心

金融監督管理委員會4日攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所，共同宣布臺灣周將於10月15日至23日舉行，特舉辦「2025臺灣周」啟動記者會，由金管會主委彭金隆親自出席主持啟動儀式，為首次舉辦臺灣周活動揭開序幕。彭金隆表示，臺灣周將展現臺灣對推動資產管理中心的決心，誠摯歡迎全球投資人參與臺灣盛事，並與臺灣共創未來。

為推動臺灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度規劃以「亞洲資產管理中心」為定位的「臺灣周」活動，結合證券期貨周邊單位人力與資源投入，費時半年籌備，透過為期兩周的活動，以多元主題呈現資產管理的重要政策發展，並透過互動形式深化政策理解與落實，推動資產管理商品創新、普惠金融與ESG 永續發展，深入連結各項與「亞洲資產管理中心」攸關之行動方案。活動首日將舉辦「臺灣周開幕式」，邀請國際資產管理機構領袖與產業巨擘發表專題演講，與專家學者座談交流，聚焦臺灣資本市場的獨特優勢，並探討企業如何善用資本市場布局，為全周系列活動重要亮點，續由ESG、公司治理、ETF、新創事業及引導資金公共建設等主題接棒，匯集專家、業者及政府部門代表於一堂，共同探討國際趨勢、臺灣發展成果及未來，精彩可期。

金管會表示「臺灣周官方網站」於4日同步正式上線，完整呈現相關政策內涵及活動資訊，使各界更瞭解資本市場對接國際發展的最新脈動。「2025臺灣周」不僅是一場活動，更是臺灣金融發展的國際交流樞紐、人才與創新對接的場域，以及促進政策對話與產學合作的重要平台。金管會冀望以本活動，強化國內外市場參與者間之對話及經驗交流，促進國際互動及投資合作機會，激盪更多元且具體之建議，讓更多國際投資者認識並關注臺灣資產管理的潛力與發展機會，共同實現穩步邁向亞洲資產管理中心的目標。臺灣周官方網站（https://www.taiwanweeks.com）。