業界首家 永豐iWish加速GAI創新應用

永豐銀行創新應用AI Agent（人工智慧代理）融合GAI（Generative Artificial Intelligence，生成式人工智慧），即日起，率先於全台10家分行啟動「永豐iWish」智能服務；永豐銀行表示，客戶以直覺式對話方式表達存款、提款、匯款及轉帳等需求，並由AI Agent擬真式引導客戶回覆語音、文字及圖片等交易參考資訊，即自動完成預填表單作業，讓金融服務更簡單。

永豐銀行表示，存、提、匯款與轉帳四大類服務，約占分行臨櫃帳務類交易筆數的60%；永豐iWish透過其個人裝置輔以AI Agent引導，以語音、文字或上傳照片及圖片等方式，完成預填表單，最後經櫃台服務同仁確認後即可完成交易，節省等待時間亦提升作業效率。

永豐iWish內建麥克風功能，永豐銀行表示，客戶以口說方式表達交易需求，系統辨識後將引導完成操作；也可上傳照片或圖片進行辨識，將複雜流程簡化為自然互動，提升金融服務的親近性。

積極投入GAI創新應用，永豐銀行表示，2024年首創「Orbit.AI投資水晶球」，透過獨家運算模型提供五大市場及美元、日圓二大貨幣的即時訊息；內部則上線永豐雲Chat！結合GPT大型語言模型及行內資料庫，支援同仁內部日常文件翻譯、文案生成及程式開發等，提升員工搜尋資料的效率與生產力。