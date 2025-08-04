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櫃買簡立忠：關稅帶來挑戰 盼觸發企業加速升級轉型

中央社／ 台北4日電

美國日前公布台灣對等關稅稅率為20%，府院說明為暫時性稅率，台美談判尚未結束，不過市場關注是否會影響台灣資本市場掛牌家數。櫃買中心董事長簡立忠表示，目前關稅談判仍在進行中，須觀察後續發展，他也強調，儘管關稅帶來挑戰，但期盼觸發企業加速轉型升級。

簡立忠今天出席聯博投信債券主動式ETF上櫃掛牌典禮。會後他指出，儘管關稅有不確定因素，但台灣供應鏈像是半導體供應鏈，都積極應對與發展中，而台灣也有許多傳統產業，正在加快轉型升級腳步。

簡立忠提到，這次關稅挑戰，希望能觸動更多企業進行升級，以提升整體競爭力。

目前櫃買中心上櫃債券ETF掛牌總數達93檔，債券ETF資產規模約新台幣2.6兆元，持續位居亞太市場第一。

簡立忠表示，今年金融市場波動加劇，投資人也重視市場配置，這次聯博投信債券主動式ETF掛牌有2大意義，第1是債券ETF首度加入主動式元素；第2，外資投信聯博集團首度加入櫃買行列，為市場帶來新活力。

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