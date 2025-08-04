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關稅初步底定帶動新台幣升勢 午盤暫收29.901元、升值1.24角

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣今日走強，午盤勁揚1.24角。圖／本報資料照片
新台幣今日走強，午盤勁揚1.24角。圖／本報資料照片

關稅初步底定，新台幣今日開盤又強勢升值逾2角，不過，後續升幅略微縮減，午盤收在29.901元，升值幅度縮小到1.24角。

新台幣開盤後升值逾2角，在29.8元左右震盪，匯銀主管表示，整個7月新台幣一路走貶約1元，稍稍回升也很正常。只是碰到美國公布台灣對等關稅稅率不如預期，如果新台幣又回到原先的強勁升勢，出口商恐怕很難生存。

匯銀主管表示，看到新台幣回貶到近3字頭，出口商見獵心喜，早盤拋匯力道略強，也帶動新台幣升值。

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