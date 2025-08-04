貝萊德：穩定幣前景看俏 長線角色確立

全球最大資產管理公司貝萊德資產管理指出，穩定幣將成為未來金融體系中的一環，特別是美國7月頒布的「天才法案」，建立完整的支付型穩定幣監管框架，更加鞏固了穩定幣作為支付工具在未來金融體系中的角色，企圖讓美國成為數位資產創新的核心。此外，比特幣為推動投資組合風險與報酬表現的重要驅動因子。

貝萊德指出，對比特幣而言，今年無疑是耀眼的一年，年初以來價格已上漲25%。這背後的推力之一，是美國正加速推動數位支付與資產的立法進程，試圖讓這類資產正式納入主流金融體系，並進一步奠定美國作為全球加密資產中心的地位。

貝萊德說明，穩定幣是一種與法定貨幣掛鉤、並由儲備資產支持的數位代幣，融合加密貨幣的轉帳高效率與法幣的穩定性。儘管穩定幣目前僅占整體加密貨幣市場約7%，規模仍有限，但自2020年以來成長迅速，目前市值已達2,500億美元。

貝萊德分析，「天才法案」將穩定幣定義為支付工具，而非投資商品；禁止發行者支付利息；並將發行資格限縮於聯邦監管的銀行、部分已註冊的非銀行機構，以及州政府核准的業者。此一監管設計有助於建立一個以代幣化美元為基礎的國際支付生態系，從而強化美元的主導地位。

貝萊德指出，這可能讓新興市場的使用者更容易取得美元，且吸引力大於波動劇烈的本地貨幣。不過，在成熟國家，由於禁止支付利息，穩定幣的採用可能受限。此禁令旨在避免穩定幣成為一種低門檻、更便利、可與銀行存款競爭的替代品，進而衝擊傳統放貸機制。

貝萊德認為，隨著穩定幣市場擴大，對短天期公債的需求可能增加，進一步帶動買盤，但對殖利率的影響可能有限。首先，穩定幣對短債的需求可能主要來自原本持有類似資產的資金轉移，淨新增需求有限。其次，由於美國財政部偏好以短期債務因應持續性的預算赤字，因此短債發行量預計仍將持續增加。目前兩大穩定幣發行商 Tether 和 Circle 合計持有至少1,200億美元的短天期公債，僅占在外流通短天期公債6兆美元中的2%。

美國並非唯一積極布局相關政策的國家。貝萊德指出，香港正透過新監管機制吸引穩定幣創新。歐洲則正研議發行數位歐元，但其用途將受限，以避免對銀行體系造成衝擊。若其他國家開放利息型穩定幣，或積極推動央行數位貨幣（CBDC），則可能削弱美元在貿易金融中的角色，儘管美國也可能因此開放穩定幣支付利息。

貝萊德認為，在法規制度與美國政府支持的推動下，數位資產正加速邁向主流化，這對提升採用率是一大利多，也成為貝萊德看好比特幣投資價值的核心理由，因為有潛力成為投資組合中獨立的風險與報酬驅動來源。穩定幣目前仍僅占整體加密資產市場一小部分，未來與其他數位資產競爭態勢仍不明朗。