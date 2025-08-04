數位保險新局！AIFT 聯手睿麒保經推台灣首個商業保險數位化平台

國際領先的科技企業AIFT旗下數位保險科技方案 IXT宣布與睿麒保險經紀人 (Richmond) 合作，共同推出台灣首個商業保險數位化平台。此次合作為台灣保險市場注入嶄新動能，讓中小企業享有更便捷、高效的商業保險服務體驗。

這項創新合作整合多家知名保險公司的商業保險產品，包括：明台產物保險的資訊安全險、和泰產物保險的店家、管委會公共意外責任險、旺旺友聯產物保險的公共意外責任險—活動事件。透過 IXT 的數位保險系統，將原本繁複的保險流程首次實現全面數位化，大幅簡化報價與投保程序。

值得一提的是，明台產物保險的資安險與AIFT旗下的資安評估供應商 Cymetrics 的深度整合，為國內首創數位資安保險開創合作模式。企業客戶可提供網域資訊，透過 Cymetrics 專業的 EASM 資安風險評估平台進行掃描與分析，並依據風險評級計算保費，打造更具風險導向的資安保障方案。

AIFT Enterprise 執行長 Michelle Ip 表示：「我們的目標是透過科技解決方案徹底改變商業保險的體驗。透過 IXT平台，我們不僅將繁瑣的商業保險流程數位化，更建立了強大的保單管理系統和產品快速更新機制，使中小企業能夠更快速完成投保流程，獲得全面的保障。」

睿麒保險經紀人 (Richmond) 總經理 郭書彬 (Kevin Kuo) 表示：「在數位轉型的浪潮中，商業保險一直是最難突破的領域之一。這次與 AIFT 的合作讓我們能夠為客戶提供前所未有的保險購買體驗，特別是對於中小企業而言，能夠以直觀、快速的方式獲取他們所需的保障。這不僅提升了我們的服務效率，即時掌握要保狀況，更大大增強了客戶滿意度。」

此次 AIFT 與睿麒保險經紀人 (Richmond) 的合作，為台灣中小企業帶來前所未有的保險服務體驗，展現AIFT在推動數位保險科技創新方面的領導地位，並為保險產業數位轉型立下新標竿。