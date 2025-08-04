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儲值怕業者倒閉錢會不見？ 央行政令宣導電子支付設有「三道防線」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行。圖／本報資料照片
央行。圖／本報資料照片

隨著金融科技快速發展，台灣電子支付使用率持續攀升，不論是購物、叫外送、搭乘交通工具，許多民眾已習慣綁定信用卡或銀行帳戶，以儲值方式付款，享受便利的數位支付體驗。然而，也有不少用戶心中浮現疑問：「我儲值進去的錢，萬一業者倒閉了，是不是就拿不回來？」

對此，央行今天特別透過臉書「政令宣導」，強調央行與金管會早已設下「三道防線」制度性保障，確保民眾的儲值資金不會輕易損失。

首先，當專營電子支付機構收受的儲值款總額超過新台幣100億元時，必須依法提列一定比例的「準備金」，這是為了應對可能出現的資金需求或市場風險，強化財務穩健度。根據《專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法》第三條，超過門檻的部分，就要依規定提存準備金。

第二道防線則是「信託或履約保證」制度。根據金管會規定，電子支付機構收受的儲值金，在扣除準備金後，剩餘部分必須全部交付信託（由銀行專戶保管），或取得銀行提供的十足履約保證，以防止業者私自挪用或資金遭債權人清償，保障使用者與特約商戶的資金安全。根據《電子支付機構管理條例》第 21 條。

第三道防線來自「獨立財產管理與外部查核」。法規要求儲值資金須與業者自有資產嚴格區隔，並需每季由會計師查核並報主管機關備查。根據《專營電子支付機構收受儲值款項準備金繳存及查核辦法》第五條。

整體而言，台灣電子支付制度已具備嚴密風控與資金安全管理機制。主管機關設下的這三大保護措施，不僅提升用戶信任，也有助於數位金融的永續發展。民眾在使用LINE Pay、街口、悠遊付等常見電子支付工具時，不妨多了解這些保障機制，就能更安心地享受無現金生活的便利。

央行 金管會 電子支付

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