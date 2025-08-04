寵物經濟崛起！富邦產險攜好市多推專屬寵物險 最低每日保費15元起

毛小孩是現今許多家庭中最親密的夥伴，為滿足飼主對於毛小孩健康和醫療保障逐漸重視的需求，富邦產險攜手好市多合作推出「一站式購足-寵物保險」方案，打造專屬好市多會員的網路投保寵物保險，平均每日保費20元起，即可擁有醫療費用總額最高16.9萬元的保障，讓會員選購優質寵物用品的同時，也能輕鬆守護毛小孩的健康。

富邦產險表示，本次與好市多合作推出，延續好市多提供精選實惠價格回饋會員的目標，推出三種超優惠方案，方案一寵物門診費用最高賠償6千元、手術費用最高賠償4萬元，醫療費用總額最高8.6萬元，每日保費15元起；而方案二及方案三則限黑鑽會員投保，寵物門診費用最高賠償9千元、手術費用最高賠償10萬元，醫療費用總額最高16.9萬元，每日保費20元起，同時，也提供無自負額方案與10%自負額方案供黑鑽會員依需求選擇，承保範圍涵蓋門診、住院及手術費用等醫療保障，也包括協尋寵物、寵物喪葬費用，或飼主因故住院期間無法照顧寵物，所補償寵物旅館住宿費用，以及寵物導致第三人受傷、死亡或財物損害，飼主須賠償之費用等，為家中毛小孩買份保障也減輕自己的負擔。

除提供毛小孩完整保障，富邦產險亦持續精進數位化保險服務，飼主可透過網路投保寵物險及申請理賠，不需為寵物進行額外體檢，僅需填寫飼主的身分證字號及生日，系統即可連動行政院農業部登記的寵物晶片號碼，帶出寵物相關資料，節省飼主輸入資料時間。同時，富邦產險也提供包含信用卡、帳戶扣款、LINE Pay及其他電子支付等更便利多元的繳費方式，完成投保後更可快速取得電子保單。理賠方面，於指定獸醫院診療後，無需額外向獸醫院索取相關醫療單據，亦大幅加速理賠申請時效。

本次合作也祭出多項好康活動，即日起至10月底，好市多會員至專屬網頁完成網路投保「寵物險」，免登錄即可獲得「飛利浦寵物抗敏空氣清淨機、百嬌客 Glacier 寵物輕量推車、百嬌客 Skylight 寵物後背包」等多項好禮抽獎資格，每投保一次即多一次中獎機會，欲了解相關資訊，可至專屬活動網頁查詢或上網搜尋好市多寵物險。