台新新光金雙料入榜 獲時代雜誌全球500大永續企業

《TIME》時代雜誌日前公布「2025年全球500大永續企業」（World's Most Sustainable Companies 2025）評選結果，台新新光金控在合併前即雙雙入選，可預期合併後在永續發展的強大綜效。台新新光金控總經理林維俊表示，台新新光金今年2月即分別獲標普永續年鑑銀行產業別及保險產業別的全球Top 1%最高榮譽，這次再共同登上時代雜誌殊榮，顯示台新新光金控合併後為未來企業永續帶來的加乘效果，讓認真推動永續的成果被世界看見與肯定，全體同仁都倍感榮耀，也象徵臺灣透過卓越的永續發展邁向全球，讓全世界都看見臺灣不凡的永續價值。

林維俊指出，台新新光金控貫徹「認真 創新 永續」的企業精神，依循集團訂定的ESG永續發展目標，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能等三個關鍵議題，落實上下游整合及自身營運相關的永續作為。此外，台新新光金控更發揮金融業引領產業的關鍵角色，將在8月22日偕中華民國工商協進會於台北國際會議中心共同舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇-永續財務新時代 企業實戰全指南」，議題以臺灣上市櫃公司分階段接軌IFRS永續揭露準則S1、S2後，企業正式邁入制度對齊、資訊透明與永續財務揭露的新階段，邀請到各產業的領航企業分享導入的關鍵策略，為後續接軌企業提供全方位實戰指南。

全球500大永續企業評選係為《TIME》時代雜誌與數據公司 Statista 合作，從全世界超過5,700家最具規模及影響力的公司，排除非永續的企業，透過嚴謹的永續數據評分。並依據CDP (Carbon Disclosure Project, 碳揭露專案)評比、科學基礎減碳目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）及標普全球永續年鑑等國際永續評級，檢視企業永續報告書是否符合國際報告標準及外部查驗證。最後審視企業於環境和社會關鍵績效的各項指標，如永續資訊透明度、國際永續標準對接度、性別平權、淨零減碳作為等逾20項指標。

台新新光金控永續長李鎮宇表示，近年台新新光金在國際上的亮眼表現，在合併後持續扮演全球金融產業的領航者。未來將依循國際ESG發展趨勢、恪遵金管會永續金融推動政策及相關指引，致力以「From Zero to Hero」的精神善盡金融業資金引導角色，成為各界發展永續的智慧好夥伴。