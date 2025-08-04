推動減碳 富邦金發布2024年氣候相關財務揭露報告書

富邦金控以永續行動回應氣候變遷挑戰，今年是第五度發佈氣候相關財務揭露報告書，並已連續3年榮獲英國標準協會（BSI）TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮，顯示富邦金控於氣候相關財務揭露已具備高成熟度。

富邦金控董事長蔡明興指出，全球氣候危機日益加劇，氣候變遷引發的極端災害頻傳，加州野火、瑞士冰川崩塌等事件均顯示氣候行動刻不容緩。去年的聯合國氣候峰會（COP29）也以氣候金融為核心議題，全面推進全球減碳進程。面對此趨勢，富邦金控自2021年即已擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，從「低碳」策略出發，協助客戶永續轉型，並推動「Run For Green™ 奔向綠色」計劃，在金融與非金融面發揮影響力，攜手利害關係人，推動台灣產業邁向永續轉型。

富邦金控持續精進與實質進展的三大作為包括：

(一)精進氣候風險量化分析：在氣候變遷情境分析方面，進一步擴及人身保險領域，針對氣候風險因子對死亡及住院預期理賠支出之影響進行量化評估，強化風險辨識與管理能力。

(二)訂定更加積極的投資/脫碳策略時程：富邦金控自2021年起即針對五大高碳排敏感性產業(燃煤電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵)制定授信業務准入/撤資標準，2023年擴大至投資與承保脫碳策略，今年進一步提出更積極的脫碳時程，預計2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務(若已提出與巴黎協定目標一致之減碳轉型計劃等條件者除外)，展現領先業界的減碳決心。

(三)強化議合行動：富邦金控深知金融業是引領台灣淨零轉型的關鍵推手，並持續深化連結永續策略與金融核心業務，透過綠色金融作為，全力支持產業轉型，領航資本市場朝淨零願景前進。

富邦金控不僅率同業之先發佈全台首本金融業氣候相關財務揭露報告書，也是全台最早遞交科學基礎減碳目標（SBT）承諾書的金融保險業者，致力協助台灣產業共同面對氣候變遷議題。展望未來，將持續精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，並在嚴格落實風險控管、強化風險減緩與調適能力的同時，協助客戶低碳轉型、支持綠色能源產業發展，期盼攜手台灣產業與社會共同邁向淨零未來。