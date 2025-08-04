富邦人壽旅平險海外醫療保障升級 美國、加拿大給付調高為3.5倍

隨著國人海外旅遊風氣持續升溫，富邦人壽宣布全面升級「Go安行旅行平安保險」，其中，「新旅行平安保險海外突發疾病醫療健康保險附約」針對日本、南韓、美國及加拿大等高醫療費用地區，大幅提升保障內容。根據交通部觀光署統計，前三個國家為2024年台灣人出國旅遊人數最多的目的地之一，且當地醫療費用普遍高昂。升級後的旅平險海外突發疾病醫療提供更高額的住院、門診、急診及返國後持續治療保障，對國人最常出遊的國家調整給付金額上限，美加調高為3.5倍、日歐紐澳南韓調高為2倍，協助旅客分擔突發醫療支出風險，打造更安心的旅程防護網。

富邦人壽業務通路處資深副總陳寬偉表示：「我們觀察到民眾出國旅遊時最擔心的就是突發疾病與高額醫療費用，因此特別針對高醫療費用地區調高保障倍數，讓旅客在旅途中遇到狀況時，能即時獲得支援，減輕負擔，安心回家。」

根據富邦人壽觀察，日本、南韓、美國及加拿大等地為國人最常出遊的國家，其醫療費用普遍高於台灣數倍以上。若不幸在旅途中發生意外或突發疾病住院治療時，醫療費用動輒數十萬甚至上百萬元。富邦人壽分享實際理賠案例指出，國人在日本東京旅遊時突發心肌梗塞，住院16天，醫療費用高達1,179萬日圓(約新台幣235萬元)；另有國人在美國紐約旅遊期間罹患壞死性小腸結腸炎及腸阻塞，住院10天，醫療費用更高達16.3萬美元(約新台幣480萬元)，顯示海外突發疾病所需支出極為驚人。

雖然我國健保署有提供國人在國外或中國大陸地區自墊醫療費用的核退機制，但根據2025年6月最新公告，每次急診與每日住院費用的核退上限僅為新台幣3,614元與6,396元，對於實際在海外就醫所需的高額費用，補助效果相當有限。因此，富邦人壽呼籲民眾在規劃出國行程時，應將旅平險的傷害醫療保險及海外突發疾病醫療健康保險納入必要考量，以固定成本分擔潛在的高額醫療支出風險。

本次升級提高了海外突發疾病醫療保障，美加地區至3.5倍，日、歐、紐、澳及南韓則至2倍，以45歲旅客出遊投保旅平險最高保額2,000萬元為例，若旅遊地點為日本或南韓時，針對突發疾病住院醫療，保障限額可由200萬元加倍調高至400萬元；門診醫療保險金每日最高給付由6萬元調高至12萬元，急診醫療保險金每日最高給付由12萬元調高至24萬元。此外，倘若返國後仍需繼續住院治療，保險金最高可達60萬元，更貼心的是，依住院診療天數及實際支付海外突發疾病之住院醫療保險金來判斷，還提供「疾病住院補償保險金」給付 10% 至 20% 的補償金，協助國人減輕自費負擔，真正做到旅程全面守護。

投保富邦人壽旅平險還額外提供海外急難救助服務，倘若旅遊地點符合「服務區域」者(中國大陸(含香港、澳門地區)、日本、南韓、越南、新加坡、菲律賓、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國、寮國、柬埔寨、帛琉及馬爾地夫)，旅客還可再選擇加保「海外醫療專機運送附約(實物給付型)」，讓海外急難救助服務再升級，即使身在異鄉，也能獲得即時的醫療支援與經濟保障，減輕旅途中可能面臨的壓力與負擔，讓旅程更加安心順利。無論是短期旅遊、商務差旅或家庭出遊，都能安行無憂。