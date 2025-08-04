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法國巴黎人壽再次攜手永豐銀、中信投信 推出新一代投資帳戶

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

2025年市場因為關稅、貿易戰動盪，投資多元配置更顯重要，法國巴黎人壽與永豐銀行、中國信託投信攜手推出豐收富利投資型保險商品所連結的第四檔「法國巴黎人壽豐收富利主動增益投資帳戶」。該帳戶以美國成熟市場為主要投資區域、輔以全球市場，並加入主動ETF和基金，透過投資專家掌握市場脈動，主動針對股、債進行多元化資產配置與風險控管，讓保戶能享有更有效率且穩健的投資服務。

法國巴黎人壽豐收富利投資型保險商品由永豐銀行獨家銷售，自2019年起陸續推出不同類型的投資帳戶，截至2024年底累積資產管理規模新台幣147億元，是長期受到銀行客戶青睞及肯定的投資型保單。今年由中國信託投信代操的「法國巴黎人壽豐收富利主動增益投資帳戶」新增更多元配置的投資標的，預期在接下來的關稅與匯率波動中，透過長期歷史數據與專業投研團隊的判斷，依照景氣動態調整配置，期望可以達到穩健之目標及創造從市場取得獲利的機會。

「豐收富利主動增益投資帳戶」將秉持過往創造好成績的經驗，持續透過「A、C、E」三大操作策略為客戶的保單投資績效把關：

一、Active主動： 此帳戶將主動式ETF和基金納入彈性配置的投資組合工具箱，配合帳戶本身的主動操作外，也會視市場變化加碼或減碼，讓保戶在台灣亦能成為參與運用此類新興投資工具的先行者。

二、Control風險控管：時時監控各市場情緒指標，含市場指數、VIX指數、MOVE指數…等，投資團隊將系統性掌握政治、經濟、社會、企業等政策、風險和動能，動態調整投資配置。

三、Enhance增益：美國市場較具長期爆發力，本帳戶以聚焦美國市場為主，並輔以全球市場，掌握潛在的最穩健的潛在獲利機會。

「豐收富利主動增益投資帳戶」自8月1日於永豐銀行及永豐金證券正式上架，該帳戶提供每月撥回機制，當資產撥回基準日帳戶淨值大於等於8時，撥回年率則為5％；此外也有每月不定期撥回，若當月出現任一日之帳戶淨值大於10.25時即撥回0.8％（月），不定期撥回每月以一次為限。惟須注意撥回來源可能是本金且撥回率或撥回金額非固定，投資帳戶撥回率與基金配息率不同亦不等於獲利率。

法國巴黎人壽豐收富利投資型保險商品提供年金險與壽險兩種商品平台，有壽險需求者可選擇壽險，有退休規畫需求者則可考慮年金險，同時提供新臺幣及多種外幣幣別，保戶可依自身資產配置需求，選擇合適的幣別。此外，該保單為費用後收型保單，故繳交的保費可全額參與投資，新契約只要新臺幣10萬元或等值約定外幣即可投保，壽險保單之保險成本將依每月最後一個資產評價日之保險年齡及淨危險保額計算，並自投資標的單位數內扣除。

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