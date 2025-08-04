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就業數據走疲美元暴跌 新台幣飆逾2角站上29.8元
美國最新公布的就業數據表現疲弱，引發市場擔憂，降息預期迅速轉濃，美元指數大跳水，新台幣兌美元跌深後順勢強彈，今天開盤便站回29元，並強勁走揚，最高觸及29.812元，強漲2.13角。
美國勞工部1日公布的7月新增7萬3000名非農就業人數，不如分析師預期；5、6月數據也大幅下修至疫情以來最低水準。7月失業率並由4.1%升至4.2%。顯示美國勞動市場面臨風險。
美國就業數據一出，美元指數、美債殖利率雙雙重挫，市場對聯準會降息預期急升，在此同時，上個交易日蒙受美元強漲、關稅利空夾擊的新台幣匯率，順勢反彈，今天以29.95元開盤後，旋即展開猛烈升勢，強漲逾2角，最高觸及29.812元。
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