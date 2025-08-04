金融3業 上半年獲利大減37.5％

金管會最新公布金融三業（銀行、證券和保險業）獲利，關稅衝擊、台幣匯損、股債震盪等因素夾殺，今年上半年金融三業獲利三七八一點一六億元，比去年同期的六○五○點七六億元減少二二六九點六億元，大減百分之卅七點五。金融圈人士認為，川普關稅衝擊的效應，在下半年會繼續擴散，並進而從產業蔓延至員工相關的消金業務，如房貸、信貸等資產品質，股市震盪也考驗券商自營部操作績效，下半年會否衰退更多有待觀察。

今年上半年包括儲匯在內的全體銀行業獲利為三○一八點八億元，去年同期為二九九二點八億元。保險局統計則顯示，由於台幣升值造成嚴重匯損，相較去年上半年壽險獲利二一四五億元，今年上半年僅卅五億元，加上產險業獲利一五九億元，保險業獲利僅一九四億元，為近五年來同期最慘。