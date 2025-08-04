金融大回饋論壇6日登場 金管會打造永續正向循環

金管會主委彭金隆表示，金融機構長期以來已自發性地投入社會各項回饋行動，他對此高度肯定，但期望未來金融業的回饋行動，能朝向更有系統性、整合性與前瞻性的方向發展，因此，他將分階段來推動「金融大回饋」，逐步引導金融機構內化回饋社會思維，並形成可持續的行動模式。

經濟日報本周三（6日）將舉行「金融大回饋論壇--金融與社會共好」，彭金隆將出席致詞，說明「金融大回饋」的政策理念。為使金融市場發展成果讓全民共享，金管會研議推出「金融大回饋計畫」，目前正與金融總會共同研商，預計下半年提出具體措施，受到業界矚目。本論壇由兆豐銀行、富邦金控、玉山金控暨玉山銀行、永豐金控暨永豐銀行、彰化銀行等協辦。

彭金隆特地說明金融大回饋理念，他表示，在安全的基礎上，持續推動金融市場的發展，是金管會的政策理念。金融業為特許事業，是根基於社會的信任與託付，因此金融機構因發展政策的開放得以擴展各項業務，效益除了回饋給股東或業務成長外，回饋對象應涵蓋基層員工、客戶及社會大眾。

彭金隆表示，金融業的資金主要來自社會大眾，業務的成長與茁壯更有賴於社會大眾信賴。金管會推動「金融大回饋」計畫，就是希望強化金融業與社會的連結。讓社會上有任何需要被關注與照拂的角落，都有金融機構投入回饋的身影。透過這個計畫的持續推動，打造「社會有感、全民共享」的新金融價值，建立永續互信的正向循環，讓金融業不再只是冰冷的數字與交易，而是能夠貼近民眾、回應社會需求的溫暖力量。

彭金隆說，期望金融業透過自發性系統性回饋行動，形成金融與社會良性互動、共榮共好的正向循環。這正是金管會推動「金融大回饋」的初衷與核心理念。

據了解，金融大回饋計畫將要求金融機構揭露對基層員工、客戶與社會大眾的相關資料或數據。金管會將採柔性引導與正向激勵並行的方式，鼓勵金融機構依其規模、資源與發展策略，自主規劃回饋方案，展現企業社會責任的具體實踐，期待藉由金融業自發性參與，展現落實社會責任的積極態度。