一銀進擊 大阪出張所開業

第一銀行海外版圖再寫下新里程碑，在日本設立的第二個據點「大阪出張所」於1日開業，當日並於Ritz Carlton Osaka酒店舉辦「大阪出張所開業慶祝酒會」，由第一銀行董事長邱月琴親率副總經理王邦旭、蔡淑慧及高階主管親臨現場，並邀請日本政府官員、當地金融界與台日企業代表蒞臨，出席人數逾160人，場面熱鬧盛大。

酒會邀請台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、大阪府政策企畫部推進監多田一也、南僑日本董事長陳怡文、日本關西台商協會會長中西美姬等重量級嘉賓共襄盛舉，彰顯在地經營的深厚基礎；現場還特別安排二胡演奏及沙畫故事表演，展現台灣文化特色之外，也傳遞對未來業務蓬勃發展的祝福。

第一銀行自1994年於東京設立分行以來，深耕日本市場逾30年，致力於提供在日台商與當地企業優質金融服務。此次選擇將新據點設於大阪，為看好關西地區的經濟潛力，第一銀行以東京分行為母體，在其轄下設立大阪出張所，定位為「放款辦公室」，初期以放款業務為核心，未來將持續擴大營運面向。

大阪為日本第二大經濟圈，產業聚落完整、交通便捷，亦為日本政府推動的「國際金融都市」重點發展區域。第一銀行大阪出張所設立於大阪市中心的本町商圈，將強化與當地金融機構的合作，提供更具競爭力的跨境金融解決方案，協助企業拓展國際市場，同時將攜手東京分行加強掌握發展商機，擴大第一銀行在日本營運規模並就近滿足台商及當地客戶需求。

第一銀行耕耘海外市場近半世紀，布局涵蓋歐、美、亞、澳等四大洲主要金融中心及新興市場，大阪出張所開業以後，於17個國家共有44處營運據點，位居公股銀行之冠。展望未來，第一銀行將持續擴展海外據點，發揮全球綿密據點優勢，提供全方位金融服務，協助客戶掌握國際商機。