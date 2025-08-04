國泰攜雲門 藝起共創更好

國泰金控（2882）攜手雲門舞集30年，秉持「藝術走入生活」的理念，每年持續透過戶外公演與社區巡演，將藝術帶到全台各地。今年「國泰雲門隨行吧-戶外公演」結合國泰金控「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，以「藝起共創更好」為主張，於花蓮及台北演出精彩的舞作《毛月亮》，總計共吸引4.5萬人到場共襄盛舉。

2025年「國泰雲門隨行吧-戶外公演」首站即前往近期飽受天災考驗的花蓮，透過舞蹈回應花蓮民眾對藝術的渴望與身心的重啟，第二站則回到台北兩廳院藝文廣場。今年的舞作《毛月亮》，曾獲英國《每日電訊報》評選為「2023年度最佳舞作」之一。除了雲門舞者精彩的演出外，知名音樂人林強也攜手新媒體藝術創作團隊超維度帶來DJ&VJ秀，讓現場變身「全民大舞池」。

國泰金控總經理李長庚親自參與台北場戶外公演，他表示， 30年很不容易，國泰金控陪伴台灣經歷歡樂和災難的考戰，與雲門舞集一起將最好的藝術表演帶到台灣每個角落，從921大地震、SARS、八八風災到COVID-19，「雲門的作品帶給大家力量與勇氣，讓台灣一起前行。」李長庚說，至今已走遍全台22縣市，演出314場，超過270萬人次參與。「今年特別把30周年第一場公演搬到花蓮演出，因為2024年天災後，對花蓮的觀光和商業活動帶來很大衝擊，看到花蓮鄉親扶老攜幼來享受雲門的表演，很令人很開心。」邀請台北民眾在下過雨後輕鬆舒服的夜晚，享受這場國際級的藝術饗宴。

國泰金控秉持「大樹成長，文化生根」的理念，用藝文創造台灣共同的感動時光，並於2022年共同打造「國泰雲門隨行吧」品牌。「國泰雲門隨行吧-社區巡演」預計於9月20日展開，將陸續走訪屏東、宜蘭、嘉義、新竹等，社區巡演採自由入場，歡迎民眾提早入場席地而坐，欣賞雲門舞集帶來的精彩表演，一起互動與共舞。