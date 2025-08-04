金融業上半年賺3,781億
壽險業大賺，成為金融三業（銀行、證期投和保險業）翻身關鍵，6月單月金融業稅前盈餘1,453億元，寫史上同期最佳戰績，累計上半年賺3,781億元，單月即貢獻近四成，凸顯壽險榮枯成為金融業獲利表現的關鍵變數。
壽險業獲利起死回生，全仰賴金管會放寬責準金提存所釋出的政策紅利、及6月匯損減緩，台美股市回穩，業者實現資本利得並認列現金股息收入所致。
6月單月產、壽險業大賺689億元，一舉超車了銀行業604億元，是睽違11個月來，再度出現「保險賺贏銀行」重返金融三業最賺王寶座。前次保險業榮景是2024年7月當時大賺889億元也是三業之首。
不過，6月雖大補一役，仍無法扭轉金融業上半年獲利年減37%的頹勢。一家金控主管分析，2024年獲利破兆元的高基期，加上下半年仍將面對美對台最終關稅、資本市場波動與利率變動三大變數，全年獲利難逃衰退命運。
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