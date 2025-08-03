獨／兆豐銀推「跨行即時攔截預警新制」 金管會指示銀行公會研議

知情人士透露，由於愈來愈多民眾透過旗下在不同銀行的多個帳戶，逐一測試多家銀行的防線匯款給詐團，銀行業者已想到新方案，由兆豐銀行領軍的「金融與科技反詐大聯盟」和刑事警察局合作，日前已向金管會提出新計畫，讓銀行建立起新的聯防機制，在已被詐團盯上的民眾還沒成為被害人之前，透過銀行之間的「去識別化」資料交換即時讓警鈴響起，在民眾接連嘗試的第二、三家，甚至更多的銀行能即時攔阻可疑匯款，以免造成更多被害人。

據指出，兆豐銀行在月前召開「金融與科技反詐大聯盟」，除了上述的跨銀行聯防計畫之外，亦有串聯三大電信業者、LINE的具體合作計畫，並已向金管會作過相關的簡報，其中，上述的跨銀行聯防計畫，亦和串聯三大電信業者、LINE提供銀行阻詐聯防資料的具體合作計畫有關，反詐大聯盟亦希望能把這個計畫進而向整個銀行圈推動，不過由於資料的跨機構分享，這和客戶的個資有關，銀行要如何進行阻詐，又能拿捏好不致觸犯個資法的分寸非常重要，因此，金管會已指示銀行公會的「打詐委員會」進行討論，近期內將有明朗的結果；另據了解，打詐聯盟目前亦在評估該新系統建置和資料的分享，是否需要經過金管會「沙盒試驗」的程序。

舉例來說，70歲的王老先生因為誤信line的投資詐騙群組，要向A銀行提領100萬元匯款去投資，王老先生在A、B、C這三家銀行都各有戶頭，而且都各有200、300萬元的存款，但A銀行擋了王老先生之後，他並不死心，繼續轉往B、C銀行，結果最後C銀行被放行，詐騙終於成功騙走了王老先生這100萬元；但倘若在新的警報機制建立之後，王老先生向A銀行提領100萬未果，轉往其他銀行之後，B或C銀行在受理王老先生提匯款作業時，系統都會立即示警銀行員必須注意該匯款極有可能與詐團有關，而且是立即性的示警，比起目前的「灰名單」平台要等一天才能作跨行的批次資料交換，更能和時間賽跑即時攔詐。

而現在兆豐銀行領軍的阻詐大聯盟和刑事警察局要作的，就是建立起新的打詐資料庫系統，該系統可能直接建置在刑事警察局，刑事局的系統中，會有來自虛擬錢包、銀行帳戶、LINE帳號、三大電信業者門號等四大領域的跨產業生態圈的資料比對，主要會挑出黑名單及與警示帳戶有高度連結性的灰名單到反詐平台，進而提供給銀行業者在第一線面對客戶要求提款或匯款時，能即時攔截，尤其是在該客戶已「處在懸崖邊，快要掉下去」時，能拉客戶一把，也就是在客戶尚未變成「受害人」之前，能即時挽救。

不只電信業者加入，目前在全國為最大社群平台LINE也將加入。據了解，刑事局在上月已通知LINE 把7萬多筆涉詐的ID帳號下架，不但如此，刑事局已要求LINE進一步去查這些綁定的電話號碼，估計可能涉及7萬多個詐騙門號會被清出來。

相關人士指出，電信業者也將和銀行合作，並且啟動「跨機構的比對」，除了銀行去查帳號是否曾和高風險帳戶互轉之外，電信業者也會去調查門號是否為短期預付卡門號，以及是否有詐騙電話紀錄，倘若比對之後是高風險帳戶，就會由銀行勸民眾不要匯款。