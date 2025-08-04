中信銀深耕越南市場有成

中國信託銀行布局海外市場有成，1日舉辦越南河內辦事處成立30周年感恩晚宴，河內辦事處為中國信託銀行1995年進入越南市場的首個據點，中信銀董事長陳佳文特地前往，與越南政府官員及來自東南亞各地超過150名貴賓共同見證耕耘越南市場重大里程碑。

中信銀河內辦事處成立30周年慶祝酒會，除中信銀董事長陳佳文親自出席，越南央行（SBV）資深主管及海防分行行長、台灣駐越南大使劉世忠、越南台灣商會聯合總會長袁濟凡、世界台灣商會聯合總會榮譽總會長李天柒等來自東南亞各地貴賓與客戶共同與會。

陳佳文致詞表示，中信銀是台灣最早進入當地的金融機構，迄今邁入30年，服務越南台商與當地企業，同時回饋社會，「我們不是過客，是夥伴」，將持續協助客戶拓展業務，促進台越資金、人才、技術交流。

中信銀1995年進入越南市場、設立河內辦事處，2002年設立胡志明市分行，資產規模從設立初期的2億美元，2024年成長至10.7億美元；今年申設平陽與海防辦事處皆已取得當地主管機關核准，中信銀在越南將擁有一家分行與三個辦事處，成為當地觸角最廣的台資銀行，不僅可提供更多企業資金調度、外匯避險、貿易融資服務，更能深入越南當地企業，協助拓展及投資海外市場。

2025年是越南重要的一年，除南北越統一50周年外，越南經濟成長創新高，並加速改革治理與行政制度，國際局勢及美中角力也使越南成為東南亞國家中最關鍵的角色。美國今年4月提出的關稅政策影響全球貿易市場，經雙方談判，越南擴大進口美國產品並開放市場，最終達成越南出口商品課徵20%關稅的貿易協議，許多在越南深耕的企業發掘新的投資商機。

中信銀觀察，全球企業對越南市場仍保有穩固信心，認為此時為企業調整營運策略的契機，部分企業則開始強化在地供應鏈與自動化布局，因應不確定性；製造業、電子零組件及綠能相關產業仍持續擴張，顯示對未來發展具高度期待。總體而言，越南在區域供應鏈中的角色正逐步增強，加上人口紅利與外資政策誘因，看好其中長期發展潛力。

中信銀目前在全球14個國家及地區設有超過370處據點，於新加坡、印度、越南設有分行，印尼與菲律賓設有子行，亦於馬來西亞、緬甸均設有辦事處，更是泰國LHFG金融集團最大股東，東南亞布局完整，為台灣最國際化的銀行，將持續透過集團海外平台優勢，攜手當地客戶走向國際。