玉山金辦義診 送愛柬埔寨

玉山金控（2884）與馬偕紀念醫院第七度攜手合作舉辦「送愛到柬埔寨~國際義診活動」，由馬偕紀念醫院提供專業醫療服務、玉山銀行及柬埔寨子行UCB組成兒福志工團及翻譯團，提供當地偏鄉居民醫療諮詢、健檢及健康照護，科別包含：心臟科、小兒科、消化科、血液腫瘤科及復健科，7月21日至7月23日三天義診共看診922人次；玉山銀行及柬埔寨子行志工們更分送6,000公斤米糧及300份民生物資、毛毯給偏鄉貧戶，以實際行動幫助柬埔寨偏鄉家庭。

玉山與馬偕紀念醫院自2016年開始合作前往柬埔寨進行國際義診，歷年來共造福將近14,000位偏鄉村民及兒童，本次國際義診團隊結合馬偕紀念醫院醫療專業、吳哥扶輪社協調當地事務、玉山柬埔寨子行UCB同仁擔任問診及用藥翻譯，結合各方專業貢獻所長。玉山銀同仁亦籌組兒福志工團，跨越語言隔閡，以輕鬆有趣的團康活動陪伴柬國孩童，舒緩孩童們看診前的緊張情緒，同時提升醫師看診效率。

馬偕紀念醫院國際醫療中心主任蔡維德表示，「延續馬偕博士愛與奉獻的精神，堅持投入國際義診已26年，足跡遠達距離台灣近9,000公里的吉里巴斯、聖文森、斐濟及烏克蘭，以及鄰近的緬甸、柬埔寨等東南亞各國，希望將馬偕之愛傳遞到世界每個角落。」

玉山志工也分享，「今年三個義診地點為距離暹粒市區約一小時車程的衛生所，路途相當遙遠，加上高溫悶熱、資源匱乏的環境條件，每天平均超過300位的排隊看診人潮，對於醫護人員及志工們都是一大挑戰，但在看到當地居民及孩童們真摯道謝的眼神以及無比溫暖的笑容，就會覺得一切的辛苦都是值得的。」

玉山金控董事長黃男州表示，「秉持著『一份愛可以牽引更多的愛』的精神，玉山人期許成為世界一等的公民，我們將攜手志同道合的夥伴持續合作國際義診活動，這也正是玉山企業文化『知福、惜緣、感恩』的最佳體現。」共同抱持著愛無國界與關懷生命的理念，實踐「哪裡有需要，就往哪裡去」的理念。未來將持續透過國際志工培訓及在地員工參與，結合當地醫療機構及非營利組織的力量，傳遞愛與關懷到更多需要的地方。