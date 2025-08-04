富邦推動集團級反詐行動

響應政府推動「打詐新四法」滿周年，富邦金控（2881）持續整合銀行、人壽、產險與證券等子公司資源，從「識詐、阻詐、跨業協作」三大面向推動集團級反詐行動，包含透過科技應用強化預警機制、優化臨櫃關懷流程、建立通報獎勵制度與多元宣導模式，提升整體應變效能與社會識詐意識，全面強化反詐防線。

富邦金控資訊安全處分析，2025年截至6月底，偽冒富邦相關案件共計590件，較去年同期大幅增加228%，以「證券投資類型」391件最多；偽冒手法以「社群媒體型」（72%）及「釣魚型」（25%）為主，偽冒不法份子常透過社群媒體及釣魚網站或偽冒App誘使民眾點擊連結並輸入敏感資訊，提醒民眾仍需多加留意。

富邦金控加入「公眾人物反詐通報專用郵箱」機制，一旦發現不法集團盜用公司主管肖像從事詐騙，能立即透過專屬管道向權責單位通報，加速查處效率；也加入「台灣民間反詐騙協會」整合社會資源，公私協力；更與台灣大哥大合作，以電信運營商大數據優勢，運用AI 7*24全時段偵測偽冒釣魚網站，共同聯防封阻下架，結合集團力量與資安經驗，打造更安全可信的金融服務環境。

富邦人壽率壽險業之先推出商用簡碼「68999」，有效降低保戶遭受假冒簡訊詐騙風險。並於全國客戶服務櫃檯推行「識詐阻詐三措施」，累計成功阻詐金額已逾1,700萬元。

北富銀攜手刑事局打造「AI鷹眼防詐模型」，即時偵測異常交易，並無償分享予金融同業，平均可於詐騙發生前三個月偵測異常帳戶，截至今年5月已成功攔阻504件詐騙，阻詐金額逾3.2億元。同時，持續推動跨業及公私部門協作，推出「地籍異動即時通」、「鷹眼即時通」及「聯合學習」等創新專案，展現防詐決心。

富邦產險於電子保單簡訊連結以及理賠受理通知簡訊中，加入防詐騙提醒信息，總計共寄發超過240萬則簡訊；並推出金融防詐小教室繪本，以繪本形式提供常見的產險詐騙手法，讓消費者充分了解詐騙的手法及態樣，以避免遭詐。

富邦證券積極推動金融反詐，導入偽冒偵測系統，成功檢舉下架349件偽冒案件，並啟用官方簡訊短碼「68588」，協助客戶辨識官方訊息來源。