出租所得課稅 喊比照自然人
台灣已於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占比突破20%，人口老化所帶來的退休理財、資產活化與財產安全等議題日益受到關注。
面對此一趨勢，信託公會呼籲，政府應同步調整相關稅制與行政規範，協助高齡者運用信託工具活化資產，尤其是針對不動產信託出租所得課稅制度，建議比照自然人標準放寬適用規定。
目前實務上，高齡者若將名下不動產交付信託，由受託人代為出租收取租金，依現行稅制卻無法適用自然人「租金收入可推定43%列為必要費用」的優惠規定。此優惠原意為簡化記帳流程，讓房東無須提出單據即可合理扣除成本，減輕申報負擔。但在資產轉為信託後，雖實質受益人仍為原屋主本人，卻因法律形式轉換，導致稅負突然增加。
信託公會秘書長呂蕙容指出，當高齡者為保障自身老年生活，將不動產交付信託以利照護安排，卻因此喪失原可適用的稅務優惠，產生不合理的課稅結果，不僅加重長者經濟負擔，也打擊民眾使用信託工具的意願。尤其對需要依賴租金維持退休生活的銀髮族而言，此一制度設計顯有檢討空間。
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