保險金信託 高齡財管聲聲喚 公會建議修訂保險法

為協助民眾及早部署長期資產管理，信託業者積極推動結合保險與信託的創新工具，其中「保險金信託」被視為高齡財富管理的重要解方。信託公會這次在金融總會白皮書中，建議修訂《保險法》，除了賦予信託業擔任要保人、受益人的合法性，也希望保險金進入信託後，仍然享有賦稅優惠。

信託公會秘書長呂蕙容指出，高齡化社會下，個人財務規劃須強調保障穩定與資產傳承效率。現行保險制度雖可提供基本保障，惟若將保單納入信託架構，除可避免資金分散至個別家族成員外，更能強化財富集中與傳承效率，提升資產運用彈性。為此，信託公會建議修訂《保險法》第16條，釐清信託業作為保險契約之要保人與受益人的合法性。

信託公會建議「保險金信託」修法方向

信託公會建請主管機關函釋或修法，於《保險法》第16條第2項增列：「信託業依信託本旨，依委託人之指示，以委託人本身或與其具有保險利益者投保人身保險者，視為有保險利益」，明確保障信託業依法操作空間，並於第3項增列：「信託業依信託業法規定擔任保險金信託之受託人，並擔任保險契約之要保人及受益人者，其信託給付屬本金部分，視為保險給付」，以確保保險金進入信託後仍享有保險給付性質與賦稅優惠。

所謂「保險金信託」，就是將「保險理賠金」與「信託」結合的一種業務或金融商品。其主要的目的，便是藉由保險與信託制度的結合，幫助保單的被保險人「加強保障」，避免保單受益人所領到的保險金，因為遭到他人盜用，或是管理不當，導致應該受到照顧的保險目的無法落實。

在實務操作上，透過將保單以金錢債權方式交付信託，可避免因原受益人變更、解約或財產分割，導致保單中止或資產流失。由信託業擔任受託人，保單給付將直接進入信託帳戶，可集中管理並依信託契約規定進行用途安排，如照護、醫療、生活費等，對於高齡者或特定照顧需求家庭極具保障意義。

信託公會強調，若能透過法規明確賦予信託業相關操作資格，並使保險金信託給付得以適用現行稅負優惠政策，將有助提升民眾對長期資產配置的意願，也將為信託及保險業帶來顯著商機。隨著人口老化持續加劇，信託與保險的整合運用，勢將成為台灣未來財富管理的重要趨勢。



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