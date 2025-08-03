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金融三業上半年獲利年減37% 僅銀行業續創新高

中央社／ 台北3日電

金管會統計顯示，金融三業今年上半年共賺新台幣3781.16億元，較去年同期大減37.51%，其中僅銀行業獲利仍呈年增。金管會說明，受惠於利息與手續費淨收益增加，帶動銀行業上半年稅前盈餘達3018.8億元，改寫歷年同期新高。

金管會對外揭露金融三業稅前淨利，統計範圍涵蓋銀行業、保險業與證券期貨投信業。其中，銀行業包括本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

台股去年上演多頭行情，推升金融三業去年上半年稅前盈餘達6061.76億元，創歷年同期新高，2024年股匯市順風助陣下，金融三業全年獲利上看1兆586.47億元，首度賺破兆元。不過，今年受到美國關稅政策衝擊，加上新台幣第2季急升10.97%，壽險業產生大額匯損，金融三業6月獲利1453.41億元，今年上半年獲利3781.16億元則年減37.51%。

觀察金融三業中，僅銀行業上半年獲利呈現年增，保險業跟證券期貨投信業皆呈年減。金管會銀行局主秘張嘉魁指出，銀行業上半年累計稅前盈餘3018.8億元，年增26億元或0.9%，其中，國銀上半年獲利2967.3億元，年成長7.3%，兩者獲利金額皆創下歷年同期新高。

張嘉魁說明，銀行業獲利表現佳，主要是利息與手續費淨收益增加，呆帳費用減少，不過，受到金融市場行情影響，投資與其他淨收益下滑，因此抵銷部分增幅。郵局儲匯受匯率衝擊，外幣兌換損益由盈轉虧，儲匯上半年虧損182.8億元，獲利較去年同期大減224.4億元。

保險業今年上半年獲利194億元，年衰退逾9成。金管會保險局副局長蔡火炎表示，壽險業上半年稅前盈餘35億元，年減2110億元或98.4%，主要是受財務投資利益減少4890億元影響最多，抵銷業務承保利益增加2848億元；產險業上半年稅前盈餘159億元，年增7億元或4.6%，主要是業務承保利益增加。

證券、期貨與投信業上半年合計賺568.36億元，較去年同期減少192.6億元，減幅達25.31%，持續呈現「一壞兩好」。金管會證期局主秘黃仲豪指出，券商上半年賺395.63億元，年減34.56%，因股市3月、4月震盪大，成交量較去年下滑，影響券商自營業務與經紀收入。

期貨商上半年稅前淨利達46.7億元，年增12.04%，黃仲豪解釋，期貨不只看指數，股市上下變動也會有獲利，加上自營操作佳；投信業稅前賺126.03億元，年成長9.87%，主要是資產管理規模仍持續走升。

銀行業 金管會

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