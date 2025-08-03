最強六月！金融業6月大賺1453億元 全年為何難逃衰退命運？

壽險業大賺，成為金融三業（銀行、證期投和保險業）翻身關鍵，6月單月金融業稅前盈餘1,453億元，寫史上同期最佳戰績，累計上半年賺3,781億元，單月即貢獻近四成，凸顯壽險榮枯成為金融業獲利表現的關鍵變數。

壽險業獲利起死回生，全仰賴金管會放寬責準金提存所釋出的政策紅利、及6月匯損減緩，台美股市回穩，業者實現資本利得並認列現金股息收入所致。

6月單月產、壽險業大賺689億元，一舉超車了銀行業604億元，是睽違11個月來，再度出現「保險賺贏銀行」重返金融三業最賺王寶座。前次保險業榮景是2024年7月當時大賺889億元也是三業之首。

不過，6月雖大補一役，仍無法扭轉金融業上半年獲利年減37%的頹勢。一家金控主管分析，2024年獲利破兆元的高基期，加上下半年仍將面對美對台最終關稅、資本市場波動與利率變動三大變數，全年獲利難逃衰退命運。

金管會公布金融業2025年6月及前六月獲利狀況。受惠壽險大賺，使6月金融三業虧為盈1,453億元，終結連五衰。累計前六月獲利3,781億元仍是近五年同期次低，年減37%，全年料陷入衰退。

就三業各別表現來看，銀行業前六月稅前盈餘3,018.8億元寫史上同期新高，年增0.87%。銀行局主秘張嘉魁說，本國銀行前半年賺2,967億元，年增203億元成功抵銷了郵儲年減224億元的壓力。

券商期貨投信業合計前六月稅前盈餘568.4億元，年減25%。證期局主秘黃仲豪表示，前六月台股量能較低，券商自營收入年減逾五成，使券商僅賺396億元，年減34%拖累獲利。

壽險業則在6月扭轉頹勢，壽險前六月已轉盈35億元，產險也賺159億元，合計僅194億元，年減幅91%，仍顯示投資收益未完全復甦。

2025年前六月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘3,781.2億元，較去年同期6,050.8億元，年減2,269.6億元或37.5%。

法人指出，市場預期9月美國聯準會將降息1~2碼，持續延後降息有助今年銀行業Swap收益衰退減緩，銀行淨利差有望小幅走揚，壽險業迎來股息高峰期，有利穩定獲利，股市氣氛轉佳也有助券商獲利回穩。

惟最大變數是美對台最終關稅，如何影響股、債、匯市等資本市場，將替金融業獲利前景埋下陰霾。