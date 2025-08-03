海外曝險一季少2兆元！金控資金撤美撤中 為何獨挺日本？

金控海外資產大搬風。據金管會截至2025年6月底統計，金控集團海外曝險額降至27兆267億元，單季大減近2.1兆元，創史上最大季減紀錄，主因第2季新台幣強升，使以外幣計價的資產折算為台幣後帳面價值大幅縮水。

前十大海外曝險市場，第2季僅日本逆勢成長，其餘九大市場曝險額全面縮水。金控6月底對日本曝險為1兆1,280億元，季增1%，若還原日圓兌台幣同期重貶逾7%，實質曝險規模增幅達8%。

其中，金控對日本拆存金額季增232億元到3,116億元為主力來源，投資淨額6,780億元也刷新歷史新高，顯示金控積極加碼日圓資產，作為避險布局。

一家金控業者說，第2季日股大漲13.7%，日本債市也轉佳，正逢金控業者降低美元資產同時，日本成為資產布局的選項。

對比之下，金控對美曝險額6月底驟降至9.56兆元，探一年半新低；對陸曝險則連四季下降，首度跌破2兆元到1.89兆元，占比降至7%，續創史上低點。

金控曝險統計係以存拆款、放款淨額與投資淨額三項合計，金管會從2015年第2季起按季公布。

2025年6月底前十大曝險市場依序為美國、大陸、法國、英國、澳洲、日本、南韓、香港、加拿大與阿聯。日本繼去年短暫被南韓超車後，今年再度超前、穩居第六大市場，主因即為第2季拆存規模擴大所致。

整體而言，金控第2季海外資金明顯撤離美中、集中轉進日本，顯示市場對全球匯率與地緣風險的避險布局，正在重新洗牌。