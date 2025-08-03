先撤美避險！金控第2季海外虧損止血 關稅落點牽動布局

金控集團資產配置策略大調整，減碼美國，轉進非美市場，帶動2025年第2季帳上投資虧損明顯收斂。據金管會截至6月底統計，金控集團整體國內外帳上虧損41.14億元，較第1季縮減近四成，顯示海外投資止血成效浮現。

細看帳上投資，6月底國內投資仍維持181億元未實現收益，但單季減少逾三成，反映業者趁台股走高獲利了結，壓低帳面報酬；海外市場則為止血主力，帳上虧損從上季超過300億元降至222.1億元，收斂幅度近三成。

一家金控主管坦言，金控海外投資主要來自壽險子公司持有的股債資產，壽險投資績效仍是左右整體金控帳上損益的關鍵指標。

觀察第2季金控暴險部位變化，呈現三大趨勢：第一，避開美元風險，轉進非美市場。

川普關稅戰削減市場持美元資產信心，金控資金轉向日本、韓國等非美市場，其中日本市場6月底帳上未實現收益衝上216.3億元，寫該市場的史上新高，季增1.5倍，成為金控「最賺市場」。

第二，現金部位大幅提高。6月底金控持有的存放及拆存同業餘額達2兆857億元，創近一年高點，單上半年就大增近2,700億元，顯示金控避險態勢鮮明，同時也反映企業資本支出動能轉弱。

第三，美元重貶抵銷美股漲幅。儘管第2季美股三大指數全面走揚，但金控在美國市場帳上投資虧損卻持續擴大，從首季208.7億元擴大至225.13億元，單季增加逾16億元，顯示美元重貶逾9%，已將美股漲勢全數吞噬。

展望第3季，市場焦點轉向美國對台關稅談判，特別是涵蓋台灣出口75%的半導體、資通訊產品納入「232條款」談判結果備受矚目。市場普遍預期，若最終稅率能從現行20%降至15%，可望提振資金與企業信心。

反之，若台灣最終關稅高於日韓的15%水準，將不僅衝擊出口競爭力，也可能牽動全球資金版圖與金控投資動向。

金管會最新公布2025年第2季金控集團整體曝險概況。整體國內外曝險74.59兆元，季減1.3%，其中海外曝險大減7.2%，降至27.03兆元，反映第2季台幣強升壓抑了海外曝險額，金控也積極調整海外資產布局。

從前十大海外投資市場來看，帳上盈虧各半，其中法國、英國、澳洲、日本與韓國均有未實現收益，日本表現最為亮眼；反觀美國已連三季陷入虧損，成為金控資產調整的最大風險來源。